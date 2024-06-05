Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'le görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği duyuruldu.

Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 17.00'de yapılacak.

Akşener'in Genel Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra, yaptığı ilk siyasi ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapacak olması ise dikkat çekti.

Akşener'in görevden ayrılmasının ardından yakın çevresinin dahi telefonlarına çıkmadığı iddia ediliyordu.

Akşener, uzun süre sonra Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesinde ortaya çıkmıştı.

Etiketler
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti AKP
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