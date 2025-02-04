Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gelir Desteği Programı Bugün Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri için İŞKUR gençlik programının bugün başladığını duyurdu. Erdoğan, programla gençlere 14 günde 15 bin lira gelir desteği sağlanacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gelir Desteği Programı Bugün Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ulusal istihdam stratejisini açıklayan Cumhurbaşkanı, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR gençlik programının bugün başladığını söyleyerek detaylarını paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Emek vermeden, ter dökmeden istiklalin hayali bile kurulamaz. Geleceği hak etmek istiyorsak bugünün hakkını vermeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak millet olarak mücadele etmek zorundayız. İş ahlakı da bu süreçte önemli bir yer teşkil ediyor.

14 GÜNDE 15 BİN LİRA

Gençlere yönelik bir müjdemizi paylaşıyorum, üniversite öğrencileri için İŞKUR gençlik programı bugünden itibaren devreye giriyor. Bu program her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 lira ödeme ile 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin yararlanmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gelir Desteği Programı Bugün Başlıyor - Resim : 1

90 MADDELİK STRATEJİ HEDEFLERİ

Uluslararası sistem sancılı bir dönemden geçiyor. Son zamanlarda ticaret savaşındaki bilek güreşi daha da kızışacak. Türkiye böylesi sancılı bir konjonktürde riskleri hesaplayıp adımlarını buna göre atıyor. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçirip orta ve uzun vadeli hedefleri buna uyumlu hale getiriyoruz.

2025, 2028 dönemini kapsayan eylem planı, iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturuldu. Tüm paydaşlar strateji belgesine önemli katkılar yaptı. Ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olsun diyorum. Ulusal istihdam stratejisinde yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor.

YENİ MODELLER UYGULANACAK

İlk politika alanı, iş gücünde dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Bu politika alanı kapsamında 33 eylem maddesi ile Türkiye ekosistemi güçlendirilecek. Fırsat ve riskler göz önüne alınarak belirlenecek, adil geçiş politikaları oluşturulacak. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreci için eğitim politikaları geliştirilecek ve yeni modeller uygulanacaktır. İş gücünde ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine de olanak tanınacak.

KADINLARIN İŞ GÜCÜ DESTEKLENECEK

İkinci politika alanı ise kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. Kadınların engelli ve yaşlıların istihdam oranı artırılacak. Kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirilecektir. Uluslararası iş gücü kapsamında yer alanların çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak. Kadınların iş gücünü desteklemek için iş yaşam dengesi yeniden belirlenecektir. Gençlerin iş gücünde etkin yer alması için irtibat iyileştirilecek. Kayıtlı istihdamı teşvik eden, iş gücü verimliliğini yükselten birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımı sağlanacaktır.

Kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması için göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesini hedefliyoruz. Eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Alternatif gelir kaynakları oluşturulacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Yıllık Yol Haritasını Açıklıyor: Uzaktan ve Esnek Çalışma Yolda: Dönüşüm BaşlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan 3 Yıllık Yol Haritasını Açıklıyor: Uzaktan ve Esnek Çalışma Yolda: Dönüşüm BaşlıyorEkonomi
Suriye Lideri Ahmed Şara Bugün Türkiye'ye Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile GörüşecekSuriye Lideri Ahmed Şara Bugün Türkiye'ye Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile GörüşecekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan İstihdam
Son Güncelleme:
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye Katıldı '35 Yıldır Merkez Sağdaydım' Dedi, Nedenini Açıkladı
CHP Lideri Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar Özel'den Cumhurbaşkanı'na 'Bakanı Görevden Al' Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak
TOKİ 20 İlde 63 Arsayı Satışa Çıkarıyor! Satışa Çıkarılan Arsalar Hangi İllerde? TOKİ 20 İlde 63 Arsayı Satışa Çıkarıyor! Satışa Çıkarılan Arsalar Hangi İllerde?
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku 220 Bin TL’den Fazla Para Alacaklardı! ‘Son Bir Kez…’