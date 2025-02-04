Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gelir Desteği Programı Bugün Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ulusal istihdam stratejisini açıklayan Cumhurbaşkanı, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR gençlik programının bugün başladığını söyleyerek detaylarını paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Emek vermeden, ter dökmeden istiklalin hayali bile kurulamaz. Geleceği hak etmek istiyorsak bugünün hakkını vermeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak millet olarak mücadele etmek zorundayız. İş ahlakı da bu süreçte önemli bir yer teşkil ediyor.

14 GÜNDE 15 BİN LİRA

Gençlere yönelik bir müjdemizi paylaşıyorum, üniversite öğrencileri için İŞKUR gençlik programı bugünden itibaren devreye giriyor. Bu program her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 lira ödeme ile 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin yararlanmasını bekliyoruz.

90 MADDELİK STRATEJİ HEDEFLERİ

Uluslararası sistem sancılı bir dönemden geçiyor. Son zamanlarda ticaret savaşındaki bilek güreşi daha da kızışacak. Türkiye böylesi sancılı bir konjonktürde riskleri hesaplayıp adımlarını buna göre atıyor. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçirip orta ve uzun vadeli hedefleri buna uyumlu hale getiriyoruz.

2025, 2028 dönemini kapsayan eylem planı, iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturuldu. Tüm paydaşlar strateji belgesine önemli katkılar yaptı. Ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olsun diyorum. Ulusal istihdam stratejisinde yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor.

YENİ MODELLER UYGULANACAK

İlk politika alanı, iş gücünde dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Bu politika alanı kapsamında 33 eylem maddesi ile Türkiye ekosistemi güçlendirilecek. Fırsat ve riskler göz önüne alınarak belirlenecek, adil geçiş politikaları oluşturulacak. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreci için eğitim politikaları geliştirilecek ve yeni modeller uygulanacaktır. İş gücünde ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine de olanak tanınacak.

KADINLARIN İŞ GÜCÜ DESTEKLENECEK

İkinci politika alanı ise kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. Kadınların engelli ve yaşlıların istihdam oranı artırılacak. Kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirilecektir. Uluslararası iş gücü kapsamında yer alanların çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak. Kadınların iş gücünü desteklemek için iş yaşam dengesi yeniden belirlenecektir. Gençlerin iş gücünde etkin yer alması için irtibat iyileştirilecek. Kayıtlı istihdamı teşvik eden, iş gücü verimliliğini yükselten birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımı sağlanacaktır.

Kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması için göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesini hedefliyoruz. Eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Alternatif gelir kaynakları oluşturulacak."

Kaynak: Haber Merkezi