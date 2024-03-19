CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay: Kimsenin aç kalmaması için çalışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de gerçekleştirdiği seçim çalışmalarını, akşam saatlerinde Tire Toplu Konut Sitesi’nde katıldığı iftar programı ile noktaladı. Tugay, iftar programında yaptığı konuşmada, herkesin tuttuğu orucun ve kalbinden geçen duaların kabul olmasını temenni ederek, 'Kimsenin aç, işsiz, şifasız, yalnız kalmaması için çalışacağız.' şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözlerle, Tugay seçim çalışmalarının sosyal adalet ve dayanışma odaklı olduğunu vurguladı.

'Hepimizde Vicdan ve Vatan Sevgisi Olmalı'

Katıldığı iftar programı ile Tire ziyaretini sonlandıran Tugay, ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Tugay, şunları söyledi:

'Vicdanen diyorum ki, bu ülkede her kim belediye başkanlığına, milletvekilliğine veya bu tür görevlerden birine aday oluyorsa, vicdan sahibi olmalıdır. Kimsenin aç, işsiz, şifasız, yalnız kalmaması için çalışacağız. Hepimizde vicdan ve vatan sevgisi olmalı. Benim duam bu gece bu ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi olsun.'

'Size Hizmet Etmek Onur Olacaktır'

Tugay, CHP Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu’nun da çalışkan ve dürüst bir siyasetçi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

'Hayati kardeşim bu şehrin evladı. Buraya hizmet için yola çıktı. Vicdanlı bir insan. Ben de öyleyim. Allah kısmet ederse 1 Nisan’dan sonra bu yetkiyi verirseniz, size hizmet etmek onur olacaktır. Ailenizden bir insan gibi gördüğünüz yöneticiler olmayı diliyorum.'