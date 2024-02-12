CHP'nin Bursa'daki üç belediye başkan adayı belli oldu: İşte o isimler...

2024 Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala partilerin çalışmaları da hız kazandı. Birçok kentteki adaylarını belirleyen Cumhuriyet Halk Partisi de seçimlerde yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bursa’da Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerinin belediye başkan adayları Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı.

Parti Meclisi toplantısının ardından Bursa’da adaylığı açıklanan isimler şu şekilde:

Gemlik: Şükrü Deviren

Mudanya: Deniz Dalgıç

Nilüfer: Şadi Özdemir

Üç ismin adaylığının açıklanmasının ardından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şunları söyledi:

“Parti Meclisimizin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerimizde belediye başkan adaylığı için açıkladığı isimler partimize ve Bursamıza hayırlı olsun. Bugün PM’den çıkan isimlerle birlikte Bursa’da 17 ilçemizin belediye başkan adayı belli oldu. CHP’li Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerimizde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyecilik uygulamalarıyla, doğru hizmetlerle vatandaşlarımızı gülümsetmeye devam edeceğiz. Artık 17 ilçemizde birlikte, çok çalışarak sahada olma zamanı.

Adaylarımız heyecanlı ve kazanmaya odaklanmış durumdalar. Bundan sonra her adımı birlikte atarak, adaylarımız ve örgütlerimizle Bursalılara bekledikleri zaferi yaşatacağız. AKP iktidarının ve belediyelerinin vatandaşımıza yaşattığı yoksulluğa ve hizmetsizliğe, Bursa’da Büyükşehir’i ve tüm ilçe belediyelerini kazanarak, kentimizin tamamında vereceğiz. Hep söylediğimiz gibi, biz çok çalışacağız kazanan Bursa olacak.

31 Mart akşamı tarihi bir zafer kazanmak için sahada olmaya, vatandaşlarımıza sosyal, halkçı belediyeciliği anlatmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adaylarımız ve örgütümüzle bir arada 31 Mart’tan itibaren Bursamızı sosyal belediyecilik ile gülümseteceğiz."