CHP'de Hatay bilmecesi: Deniz Yücel yalanladı, Haluk Levent yanıt verdi

Sanatçı Haluk Levent, CHP sözcüsü Deniz Yücel’in Hatay için ‘kurumsal bir teklif’ yapılmadığını duyurması üzerine bir açıklama paylaştı.

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CHP'de Hatay bilmecesi: Deniz Yücel yalanladı, Haluk Levent yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Hatay adaylığı için sanatçı Haluk Levent’e teklif götürdüğü iddia edilmiş, parti sözcüsü Deniz Yücel, ‘kurumsal bir teklifin’ yapılmadığını söylemişti.

HALUK LEVENT'TEN YALANLAMA

Haluk Levent konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Levent’in paylaşımı şu şekilde:

"CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı.

Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk.

Hatta “lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın” dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla “kimden duydunuz?” dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler.

Haberi yapan gazeteci Murat Ağırel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok."

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