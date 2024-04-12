CHP’nin bayram ziyaretinde Yeniden Refah’tan Özel övgüsü: "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur"

YRP'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, seçim sonrası büyük başarı kazanan CHP'nin lideri Özgür Özel'i överek "Çok dengeli, aklı başında beyanatlar veriyor. Tam devlet adamı olarak beyanat veriyor. İşte devlet adamı böyle olur" dedi.

CHP’nin bayram ziyaretinde Yeniden Refah’tan Özel övgüsü: "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur"

CHP'nin Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde, iki partinin heyeti birbirlerinin seçim başarısını kutladı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, “Özgür Bey’in beyanatlarını dinliyorum. Çok dengeli, aklı başında beyanatlar veriyor. Tam devlet adamı olarak beyanat veriyor. İşte devlet adamı böyle olur. Çok da güzel başarı yakaladı.” diyerek, CHP lideri Özel'i övdü.

YRP'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet, bayramlaşmak amacıyla gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

CHP heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP Lideri Özgür Özel’in selamını ve bayram tebriklerini getirdiklerini belirtti. Görüşmede yerel seçimler ve İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. YRP’li Uğurlu, CHP heyetini tebrik ederek, "Seçimde gayet güzel başarı kazandınız” ifadelerini kullandı. Volkan Demir de “Biz de sizi tebrik ederiz.” karşılığını verdi.

YRP’li Uğurlu, “Üçüncü parti olarak Türkiye’de yerimizi almak bizim için de onur verici oldu. Her ne kadar birileri çelme takıp çeşitli ithamlarla önümüzü kesmeye çalışsa da tam tersi oldu.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Demir, “Biz bu seçimi, kazananın olduğu ama kaybedenin olmadığı bir seçim olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. YRP’li Uğurlu “Özgür Bey’in beyanatlarını dinliyorum. Çok dengeli, aklı başında beyanatlar veriyor. Tam devlet adamı olarak beyanat veriyor. İşte devlet adamı böyle olur. Çok da güzel başarı yakaladı.” dedi.

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