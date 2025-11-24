CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yöneltilen belediye iddianamelerinin ardından, farklı dönemlerde görev yapmış 16 CHP milletvekili, Genel Başkanlığa ortak bir dilekçe sunarak parti bünyesinde bağımsız bir denetim ve inceleme süreci oluşturulmasını istedi.

CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, partide gündeme gelen yolsuzluk iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hitaben bir mektup kaleme aldı.

CHP’de farklı dönemlerde görev yapmış 16 eski milletvekili, ortak bir metne imza atarak parti bünyesinde bağımsız bir denetim ve inceleme sistemi kurulması çağrısında bulundu.

‘ATATÜRK MİRASINA SAYGISIZLIK’

"Temiz toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin yüz akıdır" başlıklı mektupta şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddiaları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir. Henüz yargılama süreci başlamadan CHP’yi topluca gaile altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır.

MADDE MADDE ÖNERİLER

Sayın Genel Başkanım;

Bu çerçevede önerilerimiz şunlardır:

Kamuoyu önünde tüm siyasi aktörler için, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya geçmişte soruşturma geçirmiş belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokratlar için ‘siyasette temiz sayfa’ ilkesinin hayata geçirilmesi.

Cumhuriyet Halk Partisi adına; tüm belediyelerdeki ihaleler, harcama kalemleri, şirket raporları, personel alımları ve mal beyanlarının şeffaf biçimde kamuoyuna açılması. Bunun için bağımsız ve tarafsız bir "Temiz Belediyecilik Denetim Kurulu" kurulması.

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunularak; kendi belediyelerinde ve parti merkezlerinde benzer bir şeffaflık raporu açıklamalarının talep edilmesi.

Siyasetin finansmanı konusunda, özellikle yerel yönetimlerde bağış, ihaleler ve işe alımlarla ilgili daha sıkı ve kamusal denetime açık bir sistem kurulması için kanun teklifi hazırlanması.

Görevi kötüye kullanma, zimmet, usulsüzlük, nüfuz ticareti, ihaleye fesat gibi tüm suçların titizlikle soruşturulması, parti içinde kim olursa olsun bu konuların üstünün asla örtülmemesi.

Atatürk’ün ilkeleri ışığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini karalamaya çalışanlara karşı net bir siyasi duruş sergilenmesi; partinin her kademesinde “temiz siyaset” prensiplerinin yeniden vurgulanması.

Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi kirletilemez; kirletmeye kalkanlar da bu milletin vicdanında karşılık bulamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin yüz akıdır."

İMZALAYANLAR

Ali Akyıldız – 25-26. Dönem Sivas MV
Ali Özcan – 25-26. Dönem İstanbul MV
Ali Özgündüz – 24. Dönem İstanbul MV
Ali Şeker – 25-26-27. Dönem İstanbul MV
Atila Sertel – 26-27. Dönem İzmir MV
Feramüz Şahin – 22. Dönem Tokat MV
Gaye Usluer – 25-26. Dönem Eskişehir MV
Kemal Zeybek – 25-26-27. Dönem Samsun MV
Mehmet Tüm – 25-26. Dönem Balıkesir MV
Müslim Sarı – 24. Dönem İstanbul MV
Nihat Yeşil – 25-26-27. Dönem Ankara MV
Servet Ünsal – 27. Dönem Ankara MV
Tamer Kanber – 20-21. Dönem Balıkesir MV
Ünal Demirtaş – 25-26-27. Dönem Zonguldak MV
Yıldırım Kaya – 27. Dönem Ankara MV
Züheyir Amber – 22. Dönem Hatay MV

