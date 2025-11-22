Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a Yönelik Soruşturma İznine Sert Tepki! 'Sonuç Alamayacakları Belli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Özel, İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verdiği soruşturma iznine sert sözlerle karşılık verdi. 'En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş' diyen Özel, “Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştı ve raporlarını yazdı. Belediye Başkanı ve özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir" dedi.

Özel, "Bugün Zonguldak Belediye'mizi ziyaret ettik. 21 il belediyemizden bir tanesidir. 14 büyükşehir belediyesini kazandığımız, 21 il belediyesini kazandığımız, ülkenin yüzde 65'ine hizmet etmemizi millet tarafından görevlendirdiğimiz bir sürecin içindeki bir hazımsızlıkla ve bunun üzerine ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden endişe eden birisinin hedef göstermesiyle başlayan bir sürecin içindeyiz" dedi.

"İTİBAR SUİKASTI SÜRECİ BAŞLATMAK İSTİYORLAR"

Ekrem İmamoğlu'na yapılanların ardından Mansur Yavaş'a karşı da itibar suikastı sürecinin başlatılmak istendiğini söyleyen Özel, "Bu, 19 Mart'ta sivil darbe süreci olarak geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değil. Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen biriyle muhatabız. Bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastını gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar" dedi.

"MANSUR YAVAŞ'I HEDEFE KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verilmesiyle ilgili konuşan Özel şöyle devam etti:

"Bu dosyayla ilgili. Müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanıyla ilgili, özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de Mansur Bey'le gittik kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2400 yıl ceza istiyorlar kendilerince. Ekrem İmamoğlu'nu hallettik. Şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adayı kim var?

“EN KUVVETLİ ADAYLARDAN BİR TANESİ MANSUR YAVAŞ”

En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş ile yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yolsuzlukla, usulsüzlükle itham eden kim varsa aslında milletin önünde iftiracı olduğunu ve esas korktuğunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu millet biliyor artık.

"DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURACAKTIR"

Onun dışında örneğin Antalya'da ya da Bodrum'da gerçekten siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüğümüzde zaten o gün ilk gün partiyle ilişkilerini kesiyoruz. Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Ayrıca Mansur Bey'e, Ankapark'la ilgili sorular sormuşlar. Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark'a. Dinozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Ona soru soran yok. Bu böyle ortalıkta gezecek. O talanı durduran orayı Ankaralı'nın hizmetine sunan ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş'a Ankapark soruyorlar. Yani hakikaten biraz utanmak lazım. Başka bir şey demiyorum. Büyük ihtimalle de zaten Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracaktır."

Kaynak: İHA