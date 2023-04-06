CHP'li Zeybek: TOKİ enflasyonu mu, TÜİK enflasyonu mu?

Enflasyon rakamlarının gerçekliğine farklı bir açıdan yaklaşan CHP'li Zeybek, iktidara “TOKİ enflasyonu mu? TÜİK enflasyonu mu?” diye sordu.

TOKİ’nin Şubat 2023’te deprem bölgesinde daire başına 1 milyon 350 bin ile 2 milyon 400 bin TL arasında fiyatlarla ihaleye çıktığını belgeleriyle açıklayan Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şubat 2023’te deprem bölgesinde daire başına 1 milyon 350 bin ile 2 milyon 400 bin TL arasındaki fiyatlarla ihaleye çıkan TOKİ, aradan sadece 1 ay geçtikten sonra Mart 2023’te yine aynı bölgede ihaleye çıkıyor. Ama bu kez ihale bedeli daire başına %15 artışla.”

“TOKİ’ye de, TÜİK’e de bunu sormak lazım” diyen Zeybek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“TOKİ ihalesi %15 zamlanmış! Hani enflasyon aylık %2,35 idi?”