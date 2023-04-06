CHP'li Zeybek: TOKİ enflasyonu mu, TÜİK enflasyonu mu?

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Deprem Komisyonu CHP Sözcüsü Gökan Zeybek, TBMM Genel Kurulu gündemine gelen ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümü üzerine CHP Grubu adına konuştu.

Enflasyon rakamlarının gerçekliğine farklı bir açıdan yaklaşan CHP'li Zeybek, iktidara “TOKİ enflasyonu mu? TÜİK enflasyonu mu?” diye sordu.

TOKİ’nin Şubat 2023’te deprem bölgesinde daire başına 1 milyon 350 bin ile 2 milyon 400 bin TL arasında fiyatlarla ihaleye çıktığını belgeleriyle açıklayan Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şubat 2023’te deprem bölgesinde daire başına 1 milyon 350 bin ile 2 milyon 400 bin TL arasındaki fiyatlarla ihaleye çıkan TOKİ, aradan sadece 1 ay geçtikten sonra Mart 2023’te yine aynı bölgede ihaleye çıkıyor. Ama bu kez ihale bedeli daire başına %15 artışla.”

“TOKİ’ye de, TÜİK’e de bunu sormak lazım” diyen Zeybek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“TOKİ ihalesi %15 zamlanmış! Hani enflasyon aylık %2,35 idi?”

Etiketler
CHP
Yargıtay'dan 14 Mayıs ayarlı karar: Dosya uyandırıldı, hedefte CHP'li siyasetçiler var Yargıtay'dan 14 Mayıs ayarlı karar: Hedefte CHP'li siyasetçiler var
Aile dizisi izleyicilerini üzecek gelişme! Show TV'den göze çarpan karar Aile dizisi izleyicilerini üzecek gelişme! Show TV'den göze çarpan karar
Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor.. Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor..
İttifaklar için kritik gün: Ortak listeler nasıl olacak? Ortak listeler nasıl olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor Son anket: İkinci turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor
Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış
Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir! Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir!
'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber! 'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber!