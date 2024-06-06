CHP'li vekil Serkan Sarı’dan Bakan Tekin’e 'mezuniyet' tepkisi: "Yasakçı zihniyetten başka bir şey değildir"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM’de yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mezuniyet törenleri ve baloların okul dışında yapılmasını yasaklayan genelgesini eleştirdi. Sarı, “Evlatlarımızın sevinçlerini ellerinden almaya çalışan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mezuniyet genelgesini derhal geri çekmesi için çağrıda bulunuyorum” dedi.

“TASARRUFU SARAYDA DEĞİL DE MEZUNİYET TÖRENLERİNDE ARAMANIZIN AMACI NE?”

Sarı şunları söyledi:

"Tasarrufu sarayda değil de evlatlarımızın mezuniyet törenlerinde aramanızın asıl amacı nedir? Bu genelge yasakçı zihniyetinizden başka bir şey değildir. Evlatlarımızın, gençlerimizin özel günlerinde coşkularını, heyecanlarını ve kutlamalarını engelleyecek yasakçı bir yaklaşım eğitimin ruhuna aykırıdır.

“YASAKÇI, SÖZDE TASARRUFTAN, GENELGENİZDEN DERHAL VAZGEÇİN”

Yasaklarınız milletimize hayatı dar etti. Yarattığınız yoksulluk milletimizi perişan etti. Türkiye itibardan değil, mimarı olduğunuz israftan kaybediyor. Siz ‘itibar’ dedikçe millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uyardığı gibi fakruzaruret içinde harap ve bitap düştü, şimdi sıra çocuklarımıza mı geldi? Milletin ekmeğine, aşına, işine göz koyan sözde tasarruf anlayışınız şimdi de çocuklarımızın mezuniyet törenlerine engel getiriyor. Çocuklarımızın sevincini yok etmeyin; yasakçı, sözde tasarruftan, genelgenizden derhal vazgeçin."

Kaynak: ANKA