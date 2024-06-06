AKP’li kurmaylara göre kayyım ‘normalleşmeye’ dahil değil

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, dün gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmış; yerine de kayyım atanmıştı. Bu kararın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinden sonra ortaya atılan ‘normalleşme’ tartışmalarını gölgede bıraktı. Ancak AKP’lilere göre bu antidemokratik bulunan uygulamaya rağmen ‘normalleşme’ sürüyor.

KAYYIM POLİTİKALARINA DÖNÜŞ

İktidar partisindeki iyimser havaya karşın, DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden el çektirilip, yerine kayyum atanması muhalefet tarafından “kayyum politikalarına dönüş” olarak nitelendiriliyor.

Bazı AKP yöneticileri ise Hakkari’deki durumun, “genel bir politikanın yansıması olmadığını” savunuyor. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan AKP kurmayları, el çektirilen Akış ile ilgili şu iddiaları dile getirirdi:

“Akış hakkında 2014’te açılmış bir dava var. Bu davadan yüksek ceza alacağını düşündüğü için yurt dışına kaçma ihtimali görüldü ve bu nedenle duruşma günü beklenmeden gözaltına alındı.

"Bu konuda önemli istihbarat bilgileri var. Para ve evrak hazırlanmış ve kız kardeşinin evinde gözaltına alınmış. Ayrıca adaylığı sırasında ve seçilmesinden sonra süren bir soruşturma var. Terör bağlantısı ve eylemleriyle ön plana çıkmış bir isim.

"Terör örgütü, Irak’ta, Suriye’de büyük sıkıntı yaşıyor, yeni bir alan açmak istiyor. Belediye Başkanı’nın eylemleri, bağlantılarıyla alan açma durumu var. Akış’ın durumunu diğer belediye başkanları gibi değerlendirmek doğru olmaz.”

VAN ÖRNEĞİ

Yeni kayyum ataması beklemediğini ifade eden bazı partili kurmaylar, mazbata tartışmasının yaşandığı Van’ı örnek gösterdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkını da içeren ‘memnu haklarının iadesi’ kararına itirazla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini anımsatan bir AKP yöneticisi, “Van belediye başkanı bu itiraz nedeniyle seçilme hakkını kaybedebilir. Bu durumda kayyum atanmaz, belediye meclisinden bir belediye başkanı seçilecek ve kalan süreyi tamamlayacak” değerlendirmesi yaptı.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı dava nedeniyle tahliye edildikten sonra, “seçilme hakkını” da içeren “memnu (yasak) haklarının iadesi” kararını alarak adaylık başvurusunu yapmış ve YSK da bu başvuruyu kabul etmişti.

Ancak seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı’nın memnu haklarına yaptığı itiraz gerekçe gösterilerek il seçim kurul Zeydan’ın mazbatasını iptal ederek ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesini kararlaştırılmıştı.

Muhalefet ve kamuoyunda tepkiye neden olan bu karar YSK’dan dönmüş ve Zeydan mazbatasını alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

AKŞENER’LE GÖRÜŞME DE ‘NORMALLEŞMEYE’ DAHİLMİŞ

AKP kurmayları, siyasette “normalleşme, yumuşama” adımlarının da partideki “değişim” sürecinin yansıması olduğuna dikkat çekti. Erdoğan’ın bu süreçte sadece CHP Lideri Özgür Özel ile değil, farklı siyasi aktörlerle özellikle yeni anayasa ve normalleşme sürecine ilişkin görüşmeler yapabileceğini ifade eden kurmaylar, İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akeşener’le yapılan görüşmeye dikkat çekti.

Buna göre Erdoğan’ın, Akşener’le görüşmesi de bu sürecin parçası olarak görülüyor.

AKP kurmayları, CHP Lideri Özgür Özel’in Erdoğan’ı ziyaretiyle başlayan normalleşme sürecinin halkta ve parti tabanında da olumlu karşılık bulduğunu savundu.

CHP DE ‘OLUMLU’ DEDİ

AKP’nin yaptığı tespitin bir benzerini CHP’de de yaptı. Kulislere yansıyan bilgiye göre CHP’nin yaptırdığı ölçümlere göre, ‘normalleşme’ sürecine kamuoyu desteği yüzde 70’lerde. CHP’lilerin iddiasına göre en çok destek ise DEM Partililerden. Bu nedenle iktidar partisinde de başta yeni anayasa olmak üzere CHP’nin ‘normalleşme’ye dönük adımlara kayıtsız kalmayacağı beklentisi hakim.