Anket: CHP'nin oy oranı, AKP'yi geçti! İşte partilerin oy oranları...

Yöneylem Araştırma, 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşlara "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre CHP yüzde 33,9 oy oranıyla, yüzde 31,4 oy alan AKP'nin önüne geçti. Üçüncü en yüksek oyu alan parti ise yüzde 9,7 ile DEM Parti oldu.

CHP, AKP'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu:

AKP yüzde 31,4

CHP yüzde 33,9

MHP yüzde 8,3

İYİ Parti yüzde 4,7

DEM Parti yüzde 9,7

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,4

Zafer Partisi yüzde 3,7

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,2

Diğer yüzde 2,7

Kaynak: Gerçek Gündem