Anket sonuçları dikkat çekti: En beğenilen siyasetçiler belli oldu

Asal Araştırma 26 ilde düzenlediği anketle en beğenilen siyasetçileri belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABB Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu listede ilk üçe girdi.

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Anket sonuçları dikkat çekti: En beğenilen siyasetçiler belli oldu

Asal Araştırma, tam 26 ilde bir anket yaptı. Söz konusu bu anket kapsamında katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi. Söz konusu bu ankete 2 bin kişi katılırken katılımcıların verdiği cevaplar incelendikten sonra veriler yayınlandı. İşte en beğenilen siyasetçilerin listesi…

CUMHURBAŞKANI VE ABB BAŞKANI İLK SIRADA

Yapılan ankette en çok sevilen siyasetçi yüzde 20,5 oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, listenin ikinci sırasında yüzde 16,2 akşam oranla Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Listenin en dikkat çeken detayı ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

İŞTE EN BEĞENİLEN SİYASETÇİLERİN LİSTESİ

1. Recep Tayyip Erdoğan:%20,5
2. Mansur Yavaş:%16,2
3. Ekrem İmamoğlu:%13,3
4. Özgür Özel:%6,0
5. Selahattin Demirtaş:%4,8
6. Devlet Bahçeli:%3,9
7. Fatih Erbakan:%2,2
8. Ümit Özdağ:%1,8
9. Yavuz Ağıralioğlu:%1,2
10. Kemal Kılıçdaroğlu:%1,0
11. Müsavat Dervişoğlu:%0,8

Beğendiğim bir siyasetçi yoktur:%18,1
Diğer:%2,5
Fikrim yok/Cevap yok:%7,7

Etiketler
siyaset Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel Selahattin Demirtaş Devlet Bahçeli Fatih Erbakan Yavuz Ağıralioğlu Ümit Özdağ
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