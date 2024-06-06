CHP’li vekilden ödenek çıkmayan minare için AKP'ye çağrı: Parası Audi’den kesilsin

CHP Kars Milletvekilli İnan Akgün Alp, Kars’ın Digor ilçesinin Mahirbey köyünün yıkılan cami minaresi için ödenek çıkmadığını açıkladı. AKP'ye seslenen Alp, "Ödenek neden camilere değil de Audilere harcanıyor?" dedi.

CHP’li vekilden ödenek çıkmayan minare için AKP'ye çağrı: Parası Audi’den kesilsin

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Mahirbey köyünde geçen Mayıs’ta yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, caminin çatısında da hasar oluştu. Yıkılan minarenin ‘ödenek yokluğu’ yüzünden onarılamaması Meclis gündemine taşındı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, caminin yıkılan minaresi için muhtardan “ödenek yok” yanıtı aldığını söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis’te yaptığı konuşmada “Caminin minaresi derhâl yapılsın, parası da Diyanet İşleri Başkanı’nın arabasından kesilsin” dedi.

Genel Kurul’da minaresiz caminin fotoğrafını gösteren CHP’li Alp, “Her gün burada ayet okuyan AK Parti milletvekillerinin görmesini istiyorum. Ve soruyorum: Hani, minareler süngüydü? Hani, camiler sizin kışlanızdı? Şimdi ödenek neden camilere değil de Audilere harcanıyor? Buradan çağrı yapıyorum. Digor’un Mahirbey köyünün minaresi yapılsın” dedi.

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