Erdoğan'ın onayı alındı: AKP'de reform sürecinin ana hatları belli oldu

Kızılcahamam’daki istişare toplantısını değerlendiren AKP kurmayları, “Cumhurbaşkanı ile görüşüldü. Onayı alındı. Artık önümüzdeki 4 yıllık süre tamamen reform süreci olacak” dedi.

Erdoğan'ın onayı alındı: AKP'de reform sürecinin ana hatları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayan AKP'de yeni dönem başlıyor. Atılacak adımların ana hatları ile belli olduğunu ifade eden AKP kurmayları, ekonomi ve hukuk alanında önemli reformlar görüleceğini belirtti.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; “Cumhurbaşkanı ile görüşüldü. Onayı alındı” diyen kurmaylar şu bilgileri verdi:

“Atılacak adımlar ana hatları ile belli. Ekonomi ve hukuk alanında önemli reformları göreceğiz. Özellikle bu iki başlıkta güven tesis edecek adımlar atılacak. Bu süreçte elbette bürokrasiden veya ittifak ortaklarımızın direnci ile karşılaşabiliriz. Tökezleyeceğimiz anlar da olabilir. Ama bütün bunlar, bizi reform adımlarından geri bırakmaz. Burada önemli olan, reform yapma iradesini ortaya koymaktır.”

AKP'nin ‘İç çekişmelerden’ uzaklaşması için ‘Koltuklarda oturanların değişiminin’ yeterli olmayacağına dikkat çeken AKP kaynakları, gerçekçi ve reform olarak nitelendirilen adımlar atılırken, vatandaşın beklentilerinin karşılanması için azami çaba harcanacağını ifade etti.

"BÜROKRASİ İSTİYOR DİYE YASA ÇIKARILMAYACAK"

AKP kaynakları, “Bir düzenleme hayata geçirilirken, bunun ekonomik açıdan, hak ve özgürlükler açısından, vatandaş nezdindeki yansımasına kadar her açıdan değerlendirmesi yapılacak. Bundan sonra bürokrasi istiyor diye yasa çıkarılmayacak. Bürokrasiye değil, ülkeye ne kazandırdığına bakacağız” diye konuştu.

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