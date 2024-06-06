İddia: Meral Akşener, Erdoğan'dan oğlu için Paris büyükelçiliğini istemiş

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Beştepe’deki Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Siyaset sahnesinden çekilmesinden sonra Erdoğan’ı Külliyede ziyaret eden Akşener, kulislerde de tartışıldı.

Fatih Altaylı’nın Ankara kulislerinden aktarımına göre, Akşener bir aile ferdinin büyükelçi yapılmasını istemiş.

Altaylı konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ankara’da konuşulan şu, Akşener bir aile ferdinin büyükelçilikle ödüllendirilmesini istemiş. Ödüllendirme doğru olmadı, belki de oldu niye olmasın. Ailesinden bir ferdin büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş. Bununla ilgili daha önce de girişimleri olmuş. Bununla ilgili bir görüşme olduğu söyleniyor. Hatta bunu Aytun Çıray da dile getirdi. Zannedersem oğlu için istiyorlar. Oğlu Fatih Akşener, Galatasaray Lisesi mezunudur. Onun için Paris Büyükelçiliğini istedi şeklinde dedikodular varmış Ankara’da.”

AKŞENER'İN TAVRI DEĞİŞMİŞTİ

Meral Akşener, 14 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi Erdoğan'a "bay kriz" diye hitap ederken, seçimden sonra "Sayın Erdoğan" diye hitap etmeye başlamıştı.

Akşener, 28 Mayıs’taki 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminden, geçtiğimiz ay yapılan İYİ Parti Kurultay’ına kadar giden süreçte, CHP’ye katı bir tavır almıştı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, “Bu arada, Cumhurbaşkanlığı ekibinin Akşener ve ekibiyle yakın ilişkide olduğu da iddialar arasında..." şeklinde bir kulis bilgisini de gündeme taşımıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem