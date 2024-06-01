MEB'den son dakika 'mezuniyet' kararı: Yeni genelde yayımladı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların kapanmasına sayılı günler kala yeni bir genelde yayımladı. Okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili genelde alınan kararlar milyonlarca öğrencinin hayallerini yıktı.

Son Güncelleme:
MEB'den son dakika 'mezuniyet' kararı: Yeni genelde yayımladı

Okulların kapanmasına 2 hafta kala, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullardaki mezuniyet törenleriyle ilgili yeni bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri için MEB'in onayı gerekecek.

Genelgeye göre, mezuniyet etkinlikleri millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek ve etkinlikler için veli izni alınacak. Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek, özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler yapılacak.

ETKİNLİKLER MEB'İN ONAYINDAN GEÇECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimi, öğretmenler ve veliler iş birliği yapacak. Velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılacak ve etkinlikler okul içinde gerçekleştirilecek.

Planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak yapılacak. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan aktiviteler planlanacak.

Son Güncelleme:
Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo
Ankara'da PMYO sınavında usulsüzlük: 6 FETÖ şüphelisi yakalandı Ankara'da PMYO sınavında usulsüzlük: 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş
Meteoroloji, son hava tahmin raporunu yayınladı: Türkiye'yi kasıp kavuracak Meteoroloji, son hava tahmin raporunu yayınladı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Valilik açıkladı, Manisa'da yasak başladı! Valilik açıkladı, il genelinde yasak başladı
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
Parayı mıknatıs gibi çeken 4 burç belli oldu Parayı mıknatıs gibi çeken 4 burç belli oldu
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına neden zam yapılmıyor? Emekli maaşlarına neden zam yapılmıyor?