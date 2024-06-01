Meteoroloji, son hava tahmin raporunu yayınladı: Türkiye'yi kasıp kavuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava koşulları hakim olacak.
Bazı şehirler için hava tahmini hava durumu:
EDİRNE: 17°C-35°C, az bulutlu
İSTANBUL: 20°C-30°C, az bulutlu
DENİZLİ: 21°C-36°C, az bulutlu ve açık
İZMİR: 21°C-31°C, az bulutlu ve açık
MUĞLA: 13°C-34°C, az bulutlu ve açık
ADANA: 20°C-37°C, az bulutlu ve açık
ANTALYA: 19°C-30°C, az bulutlu ve açık
ANKARA: 14°C-30°C, parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 17°C-32°C, parçalı ve az bulutlu
KONYA: 15°C-30°C, parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 11°C-27°C, parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 17°C-24°C, parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 15°C-35°C, az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 18°C-35°C, az bulutlu ve açık
Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, yurttaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamak, güneş ışınlarına maruz kalmamak ve bol sıvı tüketmek önem taşıyor.