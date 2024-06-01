Meteoroloji, son hava tahmin raporunu yayınladı: Türkiye'yi kasıp kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava koşulları hakim olacak.

Bazı şehirler için hava tahmini hava durumu:

EDİRNE: 17°C-35°C, az bulutlu

İSTANBUL: 20°C-30°C, az bulutlu

DENİZLİ: 21°C-36°C, az bulutlu ve açık

İZMİR: 21°C-31°C, az bulutlu ve açık

MUĞLA: 13°C-34°C, az bulutlu ve açık

ADANA: 20°C-37°C, az bulutlu ve açık

ANTALYA: 19°C-30°C, az bulutlu ve açık

ANKARA: 14°C-30°C, parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 17°C-32°C, parçalı ve az bulutlu

KONYA: 15°C-30°C, parçalı ve az bulutlu

SİVAS: 11°C-27°C, parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 17°C-24°C, parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 15°C-35°C, az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 18°C-35°C, az bulutlu ve açık

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, yurttaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamak, güneş ışınlarına maruz kalmamak ve bol sıvı tüketmek önem taşıyor.