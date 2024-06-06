Cemal Enginyurt: Akşener'in Saray'a gitmesi şaşırtmadı hatta gecikmeli oldu!
Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Meral Akşener'in Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin olarak, "Beni şaşırtmadı, Akşener sever bu işleri" dedi.
DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın görüşmesini değerlendirdi.
Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Enginyurt, "İnşallah beni davet etmez. Davet etse de gitmem. Aklı yerinde olan gitmez. Aklında olsun Erdoğan'ın beni çağırmasın" dedi.
Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmesine şaşırmadığını ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu:
"Sayın Akşener, gitmesi şaşırttı mı beni? Vallahi şaşırtmadı, billahi şaşırtmadı. Hatta gecikmeli buldum, yani İYİ Parti Genel Başkanı'yken bile gidebilirdi diye düşünüyordum. Gecikmeli oldu. Meral Akşener bekleneni yapmıştır, kendince doğru olanı yapmıştır. Akşener, sever bu işleri. Anlaşılan kongreden sonra yalnızlık canını sıktı. İlk davette Erdoğan'a misafirliğe gitti."