Cemal Enginyurt: Akşener'in Saray'a gitmesi şaşırtmadı hatta gecikmeli oldu!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Meral Akşener'in Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin olarak, "Beni şaşırtmadı, Akşener sever bu işleri" dedi.

Cemal Enginyurt: Akşener'in Saray'a gitmesi şaşırtmadı hatta gecikmeli oldu!

DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın görüşmesini değerlendirdi.

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Enginyurt, "İnşallah beni davet etmez. Davet etse de gitmem. Aklı yerinde olan gitmez. Aklında olsun Erdoğan'ın beni çağırmasın" dedi.

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmesine şaşırmadığını ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu:

"Sayın Akşener, gitmesi şaşırttı mı beni? Vallahi şaşırtmadı, billahi şaşırtmadı. Hatta gecikmeli buldum, yani İYİ Parti Genel Başkanı'yken bile gidebilirdi diye düşünüyordum. Gecikmeli oldu. Meral Akşener bekleneni yapmıştır, kendince doğru olanı yapmıştır. Akşener, sever bu işleri. Anlaşılan kongreden sonra yalnızlık canını sıktı. İlk davette Erdoğan'a misafirliğe gitti."

Etiketler
Meral Akşener Cemal Enginyurt Recep Tayyip Erdoğan
Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyin. Nohut daha lezzetli oluyor Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyin. Nohut daha lezzetli oluyor
AKP’li kurmaylara göre kayyım ‘normalleşmeye’ dahil değil AKP’li kurmaylara göre kayyım ‘normalleşmeye’ dahil değil
Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu
İddia: Meral Akşener, Erdoğan'dan oğlu için Paris büyükelçiliğini istemiş Akşener, Erdoğan'dan oğlu için Paris büyükelçiliğini istemiş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt
Gerçek Gündem duyurmuştu... Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi! Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi!
Erdoğan'ın onayı alındı: AKP'de reform sürecinin ana hatları belli oldu AKP'de reform sürecinin ana hatları belli oldu
Hangi emekli, ne zaman ikramiye alacak? Detaylar belli oldu... Hangi emekli, ne zaman ikramiye alacak?