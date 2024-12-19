CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan ‘Suriye’ Çıkışı: ‘Türkiye Çatışmaların Değil, Barışın Kurucusu Olmaya Odaklanmalı!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tanrıkulu “Esad ve Baas rejimi düşmüştür. Şu anda Şam’da meşru süreçlerden geçmiş, Suriye halklarının iradesini temsil eden bir rejim yoktur. Geçici bir yönetim vardır” dedi.

TÜRKİYE NELER YAPMALI? AÇIKLADI

Türkiye’nin yapması gerekenlere ilişkin de değerlendirme yapan Tanrıkulu “Türkiye kendi sosyolojisinin parçası olan halkları, etnik grupları, dini azınlıkları korumak, onların hukukunu çatışma, operasyon ve savaş olmadan savunmak olmalıdır. Bu Suriye’nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı korunarak, ademimerkeziyetçi yaklaşımlarla pekâlâ yapılabilir” diye vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN İÇ BARIŞINA ZARAR VERECEK”

Yıkımlardan sonra yeni bir operasyonun onarılamaz sonuçlar doğuracağını işaret eden Tanrıkulu, şunları söyledi: Türkiye’nin iç barışına da büyük zarar verecektir. Bu bağlamda, Kobani, Ortadoğu’da farklı sınırlar içinde yaşayan Kürtlerin, hatta dünyadaki bütün Kürtlerin, siyasi görüşleri ne olursa olsun, ortak duygusunu ifade eden ve hafızamızda IŞİD’in soykırımına karşı büyük bir mücadelenin ağır bedeller ödenmiş bir simgesidir. Bu duygu halinin iyi okunması ve anlaşılması gerekir.

“YURTTA BARIŞ, ORTADOĞU’DA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ!”

“Kobani’nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmesine yeni çatışma ve operasyon yöntemleriyle engel olmak yerine, bunun sağlanması için barışçıl ve diplomatik adımlar atılmalıdır” diyen Tanrıkulu, şöyle devam etti: Türkiye, Suriye’de yeni çatışmaların değil, büyük barışın kurucusu olmaya odaklanmalıdır. Bir insan hakları savunucusu, avukat, bu cumhuriyetin yurttaşı ve TBMM’nin bir üyesi olarak bu hatırlatmayı tarihsel bir sorumluluğun gereği olarak yapıyorum. Yurtta barış, Ortadoğu’da barış, dünyada barış!

Basına ve Kamuoyuna,



Esad ve Baas rejimi düşmüştür. Şu anda Şam’da meşru süreçlerden geçmiş, Suriye halklarının iradesini temsil eden bir rejim yoktur. Geçici bir yönetim vardır. Bu şartlarda Türkiye’nin yapması gereken kendi sosyolojisinin parçası olan halkları, etnik grupları,… — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) December 19, 2024

Kaynak: Haber Merkezi