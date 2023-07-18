Mustafa Sarıgül Meclis'teki zam oylaması için özür diledi: Mazeret yok

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin oylamalarına katılmayan milletvekilleri adına özür diledi. Sarıgül, “Demek ki bizim buradaki kadromuz da yeteri kadar oturmadı. Mazeret yok, muhalefet milletvekilleri olarak o gün hepimiz orada olmalıydık” ifadelerini kullandı.



TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, zamlara tepki göstererek otogaz, motorin ve benzinin fiyatının 6 lira birden arttığını, bir bardak benzinin fiyatının 10 lira olduğunu söyledi.

'SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAY'

Meclis’te yapılan oylamada muhalefetten katılımın az olması üzerine gelen soruyu da yanıtlayan Sarıgül, şunları söyledi:

“Ben bu noktada kendi payıma tüm yurttaşlarımdan özür diliyorum. Birazcık o konuda da grup başkanvekillerimizin bütün grupları uyarması lazım. Özellikle muhalefet milletvekili olarak orada bulunmamak son derece üzüntü verici bir olaydır. Bundan sonra kesinlikle böyle bir şey olmaz. Bu noktada benim çalışma arkadaşlarıma da gerçekten sitemlerimi iletiyorum. Başarı üç şeyden geçer: Milletvekili, kadro ve proje. Demek ki bizim buradaki kadromuz da yeteri kadar oturmadı. Mazeret yok, muhalefet milletvekilleri olarak o gün hepimiz orada olmalıydık.”