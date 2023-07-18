CİMER'den 'Süleyman Soylu' yanıtı: 'Gidin şikayet edin'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Mayıs’ta teknoloji blogu shiftdelete.net'in YouTube kanalında yayımlanan bir videoda akıllı telefonunda “KİM” isimli bir uygulama olduğunu söyledi. Soylu, bu uygulama aracılığıyla, fotoğrafını çektiği kişinin iki saniye gibi kısa bir sürede kimliğini tespit edebildiğini belirtti.

Free Web Türkiye'den Armağan Tezel'in haberine göre; videoda, "Whatsapp'tan daha kıymetli bir şeydir" dediği uygulama için "sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar, Türkiye'deki olaylarla ilgili bütün süzmeleri yapar” diyen Soylu, uygulamanın kendisine özel olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine Avukat ve Bilişim Hukukçusu Faruk Çayır, kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlal barındırdığı gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) şikayet başvurusu yaptı. Çayır, başvurusunda, Anayasal ve yasal düzeni ihlal ettiğini belirterek Soylu ve İçişleri Bakanlığı hakkında denetim başlatılmasını ve ceza verilmesini talep etti. Çayır, aynı zamanda uygulamanın kullanımının son verilmesini de istedi.

‘EGM VE SAVCILIĞA İHBAR EDEBİLİRSİNİZ’

Soylu’nun böyle bir uygulamaya sahip olmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4’ncü ve 6’ncı maddesini ihlal ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden suç duyurusu başvurusu da yapan Çayır’a CİMER üzerinden yanıt geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen yanıtta, 5651 sayılı kanunun içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine olanak sağlayan 8’nci maddesi işaret edildi.

Yanıtta, “Başvurunuza konu internet sitesinin, kanunun ilgili maddesinin birinci fıkrasında sayılan katalog suçlardan olduğunu düşünüyorsanız kurumumuz bünyesindeki ihbar merkezine ait ihbarweb.org.tr internet adresinden başvuruda bulunabilirsiniz” dendi.

Bununla da bitmedi. Verilen yanıtın devamında, Çayır’a Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) ve savcılığa da şikayet edebileceği söylendi:

“Bununla birlikte internet ortamında karşılaştığınız içeriğin katalog suçlar arasında yer almasa bile yine de suç içerikleri taşıdığını düşünüyorsanız, egm.gov.tr internet sitesinde yer alan ihbar vasıtalarıyla bu internet adresini bildirebileceğiniz gibi en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz."

‘MEMURLAR İŞLEM YAPMAKTAN KORKUYOR’

Free Web Turkey’e konuşan Çayır, “Bakanlığın da bakanın da görüntü kayıtlarını ve tüm internet kaynaklı verileri tarayarak vatandaşlar hakkında kişisel ve özel verileri elde etme, kullanma, aktarma hakkı yok. Yasal ve anayasal düzenlemeler böyle söylüyor” dedi.

Bahse konu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek bu konuda işlem yapılmasını talep eden Çayır, kendisine baştan savma bir yanıt verildiğini söyledi.

Kurumların bakanlık ve bakan hakkında işlem yapmaktan korktuğunu söyleyen Çayır, şöyle devam etti:

“İçişleri Bakanı hakkında ‘emniyete başvurun’ gibi bir cevap veriliyor. Ben bundan, ‘Kurum kanununda yazılı görevimiz olsa bile biz kendiliğimizden bir işlem yapmaya korkuyoruz ya da yapmak işimize gelmiyor. En iyisi siz bir emniyete başvurun, onlar isterse biz işlem yaparız’ denildiğini anlıyorum. Ben de diyorum ki emniyet zaten İçişleri Bakanlığına bağlı. Kimi kime şikayet edeyim? Hangi emniyet personeli bakan hakkında işlem yapabilecek?”

Çayır, “İçişleri Bakanlığı, bakanın söylem-uygulamaları, savcılık ve KVKK, yaptığımız başvuruların etkili ve sonuç alınacak bir yol olmadığını açıkça gösteriyor” dedi.