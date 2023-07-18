Ahmet Şık Meclis gündemine taşıdı: Bakan Özhaseki'ye ÇED soruları

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yoğun yağışlar nedeniyle Karadeniz illeri başta olmak üzere pek çok ili vuran sel felaketlerini verdiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi hazırlayan Şık, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Taşkın alanları, dere yataklarının doğal sınırları göz önünde bulundurulmadan hızla ve plansızca süren yapılaşma, yaşadığımız felaketleri göz göre göre getirmektedir. Binlerce yurttaşımızın etkilendiği bu su baskınları, sağlıksız, güvensiz çevreler ve tarımsal, ekonomik kayıp anlamına gelen sonuçlar doğurmaktadır.”

“BU ZAMANA KADAR GERÇEKLEŞEN SEL VE SU BASKINLARI VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ SORUMLULARI ORTAYA ÇIKARAN BİR SORUŞTURMA YAPILMIŞ MIDIR”

Şık, şu sorulara yanıt istedi:

“Karadeniz illerimizde her yıl yaşanan sel ve su baskınlarının sebepleri hakkında Bakanlığınız ve diğer Bakanlıklarla iletişim halinde bir çalışma yapılmakta mıdır? Yaşanan sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla Bakanlığınız nasıl bir çalışma içerisindedir? Bu zamana kadar gerçekleşen sel ve su baskınları ve sonuçları ile ilgili sorumluları ortaya çıkaran bir soruşturma yapılmış mıdır? Son olarak 9 Temmuz 2023 tarihinde, bölgede yaşanan selin yol açtığı zararın boyutları nelerdir? Kaç yurttaş ölmüş ve yaralanmıştır? Kaç yurttaş, esnaf ya da çiftçi selden zarar görmüştür? Sel sonrası yurttaşların temiz içme suyu ve sağlıklı barınma alanları bulamaması ve ilerleyen günlerde yaşanabilecek salgın hastalıkların önlenmesi için alınan önlemler nelerdir? Karadeniz Bölgesi için hazırlanan projelerde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinde sel ve su baskınları sonuçları değerlendirilmekte midir? Karadeniz Bölgesi illerinde kaç adet proje için ÇED Olumsuz kararı verilmiştir?”

Kaynak: ANKA