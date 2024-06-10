CHP’li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Bakan görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi. Öte yandan Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP’nin Gölge Kabinesi’nin İçişleri Bakanlığından sorumlusu Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.

“SOYLU’NUN ADINI BİLE ANMAK İSTEMİYORUM”

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “Adını bile anmak istemiyorum” diyen Bakan şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir dönem. İstişare ederek birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebilmemiz lazım. Geçmiş yanlıştı, olmamalıydı. İktidarla muhalefetin kesiştiği nokta ülkenin sorunlarıdır. Bu görüşmeler bu yüzden önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi? Engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet etmeye devam ederiz. Birçok konuda tartışarak, konuşarak, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Biz bu ülkenin yararına elimizden ne gelirse yapacağız. Önceki bakanın ismini bile anmak istemiyorum. Biz o dönemde buraya siyasi parti genel başkanları kavga etmeye, basın açıklamasına geliyordu. Doğru bir şey değil. Savaşan ülkeler bile asgari diplomasi yürütür. Dolayısıyla bir ülkenin iktidarla muhalefetin arasında bir iletişim kanalının olması kadar doğal bir şey olamaz. İletişim olur bu müzakeredir ama yeri geldiğinde en çetin mücadelede verilir.”

“İÇERİĞİ PAYLAŞMAM DOĞRU OLMAZ”

Bakan “Ayhan Bora Kaplan dosyasında Emniyet’te yaşananlar gündeme geldi mi?” sorusu üzerine “Görüşmenin içeriğini şu an paylaşmayı doğru bulmuyorum” diye konuştu.

CHP’li Murat Bakan, Ali Yerlikaya’yla görüşeceği konuları anlattıCHP’li Murat Bakan, Ali Yerlikaya’yla görüşeceği konuları anlattıSiyaset

GÖRÜŞMEYE DAİR İLK FOTOĞRAF GELDİ

CHP’li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü - Resim : 2

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