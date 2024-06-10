İmamoğlu'ndan 'Adalar' sözü: Pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ı makamında tebrik etti. “İstanbul'umuzun göz bebeği Adalar’ın belediyesini ziyaret etmekten çok keyif duyuyorum” diyen İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Adalar'ın öneminin farkındayım. Yapılması gerekenler konusunda da aksiyon alan, sorumluluk alan ve maddi-manevi bütçesiyle beraber süreç yöneten bir Büyükşehir Belediyesi olduk” şeklinde konuştu.

‘ADALAR'IN NASIL CEZALANDIRILDIĞINA ŞAHİTLİK ETMİŞ BİRİSİYİM’

Adalar ilçesinin, geçmiş dönemlerde İBB’yle aynı siyasi kulvarda olmamasından ötürü nasıl yok sayıldığına ve cezalandırıldığına, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde birebir şahitlik ettiğini anlatan İmamoğlu, “Hatta belli sıkıntılarına, ta Beylikdüzü'nden destek olma konusunda da çaba göstermiş birisiydim. Bildiğiniz üzere yerel yönetimler, özellikle nüfusu bakımından bütçe alan bir yapıya sahip geniş anlamda. Adalar’ın da bu anlamda bir ilçe belediye ve belediye bütçesi söz konusu. Fakat Adalar, dünyanın bile göz bebeği diyebileceğimiz bir konuma sahip olduğu için, çok yönlü talepleri ve çok yönlü gelişim planları olmak durumunda. İhtiyaçları da öyle. Bazen nüfusundan kat be kat fazla günlük ziyaretçisi olan bir alandan bahsediyoruz. Bir yanıyla da ciddi anlamda korunması gereken bir saha” dedi.

‘DÖNEMİMİZDE DAYANIŞMA İÇİNDE SÜREÇ YÖNETİLDİ’

İBB’deki ilk 5 yıllık dönemlerinde Adalar için önemli hamleler yaptıklarının altını çizen İmamoğlu, “Adalar’da, Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez birimini kurduğu ve burada fiilen içinde olduğu, ilçe belediyesiyle ve diğer kurum, kuruluşlarla dayanışma içinde olduğu bir süreç yönetildi. Şimdi bunu daha da yukarıya taşıyacağız. Daha başarılı bir dönemi elde etmek adına, bu 5 yılda artık bazı ihtiyaçlarını gidermiş, bazı ihtiyaçlarını sonuçlandırmış, tabii ki ilave ihtiyaçlar olduğunun da farkındayız, onları da yoluna koymuş ama bir yandan da özellikle kültürde, sanatta, yaşamda, mimaride, tarihte birçok konuda ses getiren ve sözü olan, buranın o özgün halini bütün dünyaya servis eden bir kimliğini ortaya koyacak hamleler yapacağız. Adalar'ın her konusunda, ilçe belediyesiyle en üst seviyede iş birliğinin ortaya koyarak, ilçe belediyesi-İBB ilişkisinde, burada ilçe belediyesini biraz daha pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız” diye konuştu.

‘ADALAR STRATEJİSİNİN ALTYAPISINI KURGULAMAK İÇİN BURADAYIZ’

Akpolat ve ekibine güveninin tam olduğunu belirten İmamoğlu, “Hem bir yol arkadaşı kimliğiyle güvenen birisiyim ama daha da ötesi, Adalar'ın bir insanı, bir evladı ve herkesle konuşabilen bir yerel yönetici kimliği, iyi ve üretken kadroya kavuştuğunda ve onlarla birlikte de iş ürettiğinde, Adalar halkıyla da her konuyu paylaşıp, uzlaşma kültürüyle yönetme gayreti olduğunda hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Hem ona başarılar dilemek hem bugün önümüzdeki 5 yılı bir gözden geçirmek ve ona göre, tabiri caizse, en önemsediğim stratejik planlardan birisi olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gündemindeki Adalar stratejisinin bir altyapısını kurgulamak adına bugün buradayız. Verimli bir gün ve toplantı olmasını diliyorum. Sevgili başkanımıza, siyasi yol arkadaşlarına, seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarına, belediye kadrosuna ve bütün Adalar halkına, bu 5 yılda hep birlikte başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

AKPOLAT: DEĞİŞİKLİKLERİ BİR SENE İÇİNDE HALKIMIZ HİSSEDECEK

Adalar Belediye Başkanı Akpolat da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretin duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Haftamıza çok güzel bir şekilde başladık. Bizi onurlandırdınız. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutluluk duyduk. Yaklaşık iki ay oldu görevi alalı. Hızlı bir şekilde bütün süreçlere de Adalar’da doğup büyümüş birisi olarak birisi olarak hızlıca başladık ben, meclis üyelerim ve yetkili başkan yardımcılarımla birlikte. Çok keyifli, çok güzel bir yer. Özelliğini ve yapılması gerekenlerden önceden bilgimiz olduğu için hızlı bir şekilde aksiyon aldık, Büyükşehrimizin desteğiyle. Sağ olun. 39 ilçeye aynı mesafede yaklaşımınızla, hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde, işbirliği içinde devam ediyor. Havaların ısınmasıyla yaz sezonuna da girdik. Bir sene içinde değişiklikleri halkımız hissedecek. Bunu adaylığımda da söylemiştim. Buraya gelip bizi ziyaret ettiğiniz için hem kendim hem çalışanlarım adına teşekkür ederiz.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Akpolat, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Adalar’ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA