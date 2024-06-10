18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacak. Görüşme saat 16.00'da başlayacak. Erdoğan en son 18 yıl önce CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

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18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun

Siyasette yumuşamada ikinci adım yarın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ana muhalefet lideri Özgür Özel’e iadeiziyarette bulunacak. CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek görüşme saat 16.00’da başlayacak. Görüşmede önemli konuların ele alınması beklenirken Erdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs’ta gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı, CHP liderine AKP Genel Merkezinde ağırlamıştı.

İADEİZİYARETİN GÜNDEMİ YOĞUN

Yarın yapılacak görüşmede; siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, kayyım, bazı DEM Partili belediye başkanlarının terör bağlantısı, yerel yönetimlerin borç yükü, öğretmen atamalarındaki mülakat ve yeni müfredat gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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EN SON HAYIRLI OLSUNA GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.

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