Erdoğan'dan Özel ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: İlk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

AKP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, görüşme sonrası ilk kez konuştu.

Erdoğan, "Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem