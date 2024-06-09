CHP’li Murat Bakan, Ali Yerlikaya’yla görüşeceği konuları anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan, “Genel olarak emniyet teşkilatının, jandarma teşkilatının sorunları, İçişleri Bakanı'nın görev alanına giren konuları görüşeceğiz” dedi.

Son Güncelleme:
CHP’li Murat Bakan, Ali Yerlikaya’yla görüşeceği konuları anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki emniyet ve güvenliğe ilişkin her konunun gündemlerinde olduğunu belirten Bakan, sorunların çözümü için önerilerini aktaracaklarını söyledi. Görüşmede sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını belirten Bakan, şunları kaydetti:

''Genel olarak emniyet teşkilatının, jandarma teşkilatının sorunları, İçişleri Bakanı'nın görev alanına giren konuları görüşeceğiz. Sadece düşüncelerimizi paylaşmayacağız. Yani sorunları ve aynı zamanda çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Bunların ne kadarını birlikte istişare ederek çözebilirsek o kadarını çözmeyi hedefliyoruz. Çözemediğimiz noktada da aynı şekilde muhalefet yapmaya devam edeceğiz. İktidarla muhalefet arasında bir iletişim kanalı olmalı. Mevcut bakan da bizim çalışma alanımız… Ben İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Dolayısıyla Ali Yerlikaya'ya kendi düşüncelerimizi her alanda ileteceğiz. Spesifik olarak şu gündeme gelecek demeyim. Zaten somut olayı konuşmak doğru değil. Genel olarak yani Türkiye'deki suçlu, suçluyla mücadele dahil, İçişleri Bakanlığı yetkisinde olan her konuda fikir paylaşacağız.''

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
AKP'ye yakın gazeteden çarpıcı iddia: Gelire göre fatura dönemi başlayacak Gelire göre fatura dönemi başlayacak
Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program
CHP'den TSK Personel Kanunu’na itiraz: "TSK'nın siyasileşmesine neden olacak ve komuta yapısında ciddi zafiyetler yaratacak'' CHP'den TSK Personel Kanunu’na itiraz
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’
Akşener-Erdoğan görüşmesi: Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki
Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşması: Canlı yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı Yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı