Aşırı sağın Avrupa'daki zaferi Ümit Özdağ'ı heyecanlandırdı

Avrupa Parlamentosu’ndaki seçimlerde aşırı sağın seçimlerdeki kazancı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da heyecanlandırdı. Göçmen karşıtı sözlerini yineleyen Özdağ, aynı ‘başarı’yı Türkiye için de diledi.

Son Güncelleme:
Aşırı sağın Avrupa'daki zaferi Ümit Özdağ'ı heyecanlandırdı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde çeşitli AB ülkelerinin mülteci ve göçmen karşıtı partileri kazançlı çıktı. Sçeimlerde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı aldı. İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazandı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin detayı: Ülkelerde ve partilerde son durum ne?Avrupa Parlamentosu seçimlerinin detayı: Ülkelerde ve partilerde son durum ne?Dünya

Aşırı sağın Avrupa’da yayılması Türklerin de yer aldığı göçmenler için tehlike olarak görülüyor. Türkiye’deki aşırı sağ partilerden Zafer Partisi’nin genel başkanı bu seçim sonuçlarından memnun. Kendisi için de bir alan açıldığını düşünen Özdağ, aşırı sağın zaferini attığı şu tweet’le destekledi:

“Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa’nın mülteciler tarafından işgal edilmesine, sokakların güvensiz hale gelmesine, cinayet ve tecavüzlerin artmasına neden olan partilere karşı Avrupalı seçmen ayaklandı. Avrupalı seçmen AB’nin mülteci politikasının değişmesini savunan partileri 1. Sıraya taşıdı. Avrupalı seçmen oyu ile ülkesini ve Avrupa’yı savunuyor. Sıra Türk halkının oyu ile ülkesinin işgaline DUR demesine geldi. Zafer Partisi sığınmacı ve kaçakları yollayacak tek partidir. Zafer Partisine üye ol, işgale karşı çık.”

Son Güncelleme:
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
İmamoğlu'ndan 'Adalar' sözü: Pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız İmamoğlu'ndan 'Adalar' sözü: Pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?