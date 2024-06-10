Aşırı sağın Avrupa'daki zaferi Ümit Özdağ'ı heyecanlandırdı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde çeşitli AB ülkelerinin mülteci ve göçmen karşıtı partileri kazançlı çıktı. Sçeimlerde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı aldı. İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazandı.

Aşırı sağın Avrupa’da yayılması Türklerin de yer aldığı göçmenler için tehlike olarak görülüyor. Türkiye’deki aşırı sağ partilerden Zafer Partisi’nin genel başkanı bu seçim sonuçlarından memnun. Kendisi için de bir alan açıldığını düşünen Özdağ, aşırı sağın zaferini attığı şu tweet’le destekledi:

“Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa’nın mülteciler tarafından işgal edilmesine, sokakların güvensiz hale gelmesine, cinayet ve tecavüzlerin artmasına neden olan partilere karşı Avrupalı seçmen ayaklandı. Avrupalı seçmen AB’nin mülteci politikasının değişmesini savunan partileri 1. Sıraya taşıdı. Avrupalı seçmen oyu ile ülkesini ve Avrupa’yı savunuyor. Sıra Türk halkının oyu ile ülkesinin işgaline DUR demesine geldi. Zafer Partisi sığınmacı ve kaçakları yollayacak tek partidir. Zafer Partisine üye ol, işgale karşı çık.”