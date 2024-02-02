CHP’li Kılınç: İletişim Başkanı Murat Kurum’un basın danışmanı, TRT Haber ise propaganda kanalı…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İletişim Başkanlığı’nın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile ilgili dezenformasyon içerdiği ileri sürülen haberler hakkında açıklama yapmasını ve TRT Haber Televizyonunun Murat Kurum’un tüm etkinliklerini canlı yayınlamasını TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Yüksel Mansur Kılınç, İletişim Başkanlığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dezenformasyon içeren haberleri neden yalanlamadığını ve TRT’nin İmamoğlu ile ilgili kaç dakika canlı yayın yaptığını sordu.

Kılınç yaptığı açıklamada, “TRT Haber televizyon kanalı, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un tanıtım programlarının tümünü sabahtan akşama kadar bir propaganda diliyle yayınlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili ise olumsuz bir dil kullanarak TRT’nin olması gereken tarafsızlık tutumunu hiçe saymaktadır. TRT Haber bu yayınlarıyla Anayasamızın 133. Maddesini ihlal etmekte ve suç işlemektedir. TRT haber kanalının AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un propaganda aracı haline getirilmesi kabul edilemez. Burada TRT yönetimini ve İletişim Başkanlığı’nı uyarıyorum. Suç işliyorsunuz. İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi güya Türkiye ile ilgili dezenformasyonları engellemeye yönelik bir merkez olarak kurulmuştu. Ama Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, tümüyle AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un propaganda aracı haline getirildi. Tüm bu bunların takipçisi olmaya devam edeceğimizi, TRT ve İletişim Başkanlığı’nın suç işlediğini buradan ilan ediyoruz” dedi.

CHP’li Kılınç’ın soru önergesi şöyle:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “İBB Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiası ile ilgili 25.01.2024 tarihinde açıklama yayınlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklama İletişim Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanmış ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda böyle bir ifade kullanmamıştır. Programda İstanbul için projelerini açıklayan Kurum, mevcuttaki “Anne Kart” uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin “Aile Kart” olacağını duyurmuştur. Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, ‘Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.’ ifadelerini kullanmıştır. Manipülatif haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verilmiştir.

Öte yandan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un 25.01.2024 tarihinde düzenlediği “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı” TRT Haber Televizyonu’nda canlı olarak yayınlanmış, toplantı ile ilgili haberler TRT Haber Televizyonu’nun haber bültenlerinde yayınlanmıştır.

TRT Haber Televizyonu, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un tüm tanıtımlarına yer vererek, neredeyse “Murat Kurum Propaganda Kanalı” haline getirilmiştir.

Bu bağlamda;

1) AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum ile ilgili dezenformasyon içerdiği ileri sürülen haberler hakkında açıklama yapan ve haberde yer verildiği iddia edilen yanlış bilgileri düzelten İletişim Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dezenformasyon içeren haberler ile ilgili de düzeltme yayınlamış mıdır? Yayınlamamış ise neden yayınlanmamıştır?

2) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sesi yapay zeka ile taklit edilerek oluşturulan sahte video 21.01.2024 tarihinde bir çok sosyal medya mecrasında yayınlanmıştır. “Bursa’da belediye otobüsünü su bastı” başlığı ile medyada yer alan video haber 15.01.224 tarihinde birçok medya kuruluşunda ve sosyal medyada “İstanbul’da İETT otobüsünü su bastı” başlığı ile yayınlanmıştır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili dezenformasyon içeren söz konusu haberler ile ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi neden açıklama yapmamıştır?

3) Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un 25.01.2024 tarihinde düzenlediği “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı” ile ilgili haberler TRT Haber Televizyonu’nun haber bültenlerinde toplamda kaç dakika yayınlanmıştır?

4) İBB Başkanı ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 05.01.2024 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “İstanbul’a Hizmette Tam Yol İleri” başlıklı adaylık tanıtım toplantısı TRT Haber Televizyonu’nda canlı olarak yayınlanmış mıdır? Yayınlanmışsa kaç dakika yayınlanmıştır? Yayınlamamış ise neden yayınlanmamıştır?

5) İBB Başkanı ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 05.01.2024 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “İstanbul’a Hizmette Tam Yol İleri” başlıklı adaylık tanıtım toplantısı ile ilgili haberler TRT Haber Televizyonu’nun haber bültenlerinde toplamda kaç dakika yayınlanmıştır?

6) Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un İBB Başkan adaylığı, açıklamaları ve seçim çalışmaları ile ilgili TRT Haber Televizyonu’nda hangi günler, hangi saatlerde toplamda kaç dakika yayın yapılmış ve toplam kaç dakika haber yayınlanmıştır?

7) TRT Haber kanalı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili haber ve yayınlarında Anayasanın 133’üncü maddesinde düzenlenen tarafsızlık esasına uymakta mıdır?

Kaynak: Gerçek Gündem