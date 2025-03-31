CHP'li İlgezdi'den 'Kademeli Emeklilik' Tepkisi: 'Bir Gün Yüzünden 17 Yıl Beklemek Adalet mi?'

CHP'li Dr. Akkuş İlgezdi, aynı prim gününü dolduran ve aynı sigorta sistemine tabi olan çalışanların, yalnızca birkaç gün farkla emeklilik hakkından mahrum bırakılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirtti. "Bir gün fark yüzünden 17-20 yıl beklemek zorunda kalmak kabul edilemez!" diyerek, mevcut düzenin çalışma barışını bozduğunu ve eşit vatandaşlık ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Mevzuattaki keyfi tarih sınırlarının büyük mağduriyetler yarattığını dile getiren CHP’li vekil, aynı yaş grubunda, aynı işyerinde hatta aynı ailede çalışan kişilerin farklı emeklilik süreçleriyle karşı karşıya kalmasının haksız bir uygulama olduğunu söyledi. "Bu adaletsizlik, milyonlarca insanın yıllarca beklemesine neden oluyor. Devlet, vatandaşına adil davranmalı!" dedi.

Kademeli emekliliğin artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, hükümetin acilen adil bir düzenleme yapması gerektiğini belirtti. "Bu hukuksuzluk son bulmalı, emekçilerin gasp edilen emekliliği geri verilmelidir. Mevcut sistem sürdürülemez!" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi