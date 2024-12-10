CHP'li Hasan Öztürk'ten Melih Gökçek'e Göçmen Tepkisi: Cahil, Cehaletini Paylaşmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, kamuoyunda büyük tepki çekti. Gökçek, Suriye'de 'Esed rejiminin sona ermesiyle Suriyelilerin ülkelerine döneceğini' söyleyerek, Balkan göçmenlerini hedef alan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Selanik'ten gelen Yahudiler de geldikleri yere geri dönsün" ifadelerini kullanan Gökçek’e dikkat çeken bir tepki de CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ten geldi.

'CEHALETİNİ PAYLAŞMIŞ'

Gökçek'in paylaşımını alıntılayan CHP'li Öztürk, sözlerine sert bir giriş yaparak, "Cahil işsiz kalınca, cehaletini paylaşmış!" dedi. Öztürk, Gökçek’in paylaşımını görünce sakinleşmek için biraz beklediğini ifade ederek, "Devrik başkan, senin derdin açık: Selanik değil, Selanik’in yetiştirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Senin asıl derdin, bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin bedelini kanıyla ödeyenler, Cumhuriyet ve onu kuran o yüce irade" ifadelerini kullandı.

'BALKANLARDAN GELENLER BU TOPRAKLARIN ÖZ EVLADI'

Öztürk, Balkan göçmenlerinin tarih boyunca vatan savunmasında oynadığı kritik role dikkat çekerek şu sözleri sarf etti:

"Balkanlar’dan Rumeli’den bu topraklara göçenler, yurtlarını bırakmadılar; vatanlarını savunarak bu topraklara geldiler. Bu insanlar, Misak-ı Milli’yi çizen ruhun ta kendisidir. Senin 'keşke Yunan kazansaydı' diyenlerle tuttuğun safa karşı bu millet, o bayrağı Selanik’te de Edirne’de de İzmir’de de gururla taşıdı."

'MUHACİRLERİ SURİYELİLERLE AYNI KEFEYE KOYMAK CEHALETTİR'

Suriyeliler ile Balkan göçmenlerini kıyaslamanın cehalet veya art niyet olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Türk milleti mazluma kucak açar, misafirperverliğiyle dünyaya örnek olmuştur. Savaştan kaçan Suriyelilere yıllardır misafirperverliğini de göstermiştir. Ancak Suriyelilerle Muhacırları aynı kefeye koymaya çalışmak, ya cehaletin ya da art niyetin ürünüdür! Muhacırlar bu toprakların öz evladı, tarihsel bağların bir parçasıdır."

'SENİ VATANIN ŞEHİTLERİNE HAVALE EDİYORUM'

Sözlerini daha da sertleştiren Hasan Öztürk, Gökçek’i tarih bilmemekle suçlayarak, "Böyle bir kıyaslamayı ancak senin gibi cahiller yapar, ama bu cahilleri de bu millet unutmaz. Seni kınamıyorum, seni bu vatan uğruna can veren şehitlerimize havale ediyorum" dedi.

GÖKÇEK’İN ARDINDAN BİR PAYLAŞIM DAHA: SINIRLARA MAYINLARI DÖŞEYELİM

Gökçek’in paylaşımının ardından BTP Darıca İlçe Başkanı Cevat Demircan, Türkiye’de yaşayan Gürcistan asıllı Türk vatandaşlarını hedef aldı. Cevat Demircan yaptığı paylaşımda, “Selanik'ten gelenler gitsin diyorlar. İyi güzel, ama ilk işe Gürcistan'dan gelenlerden başlayalım. Hemen yollayacağız! sınırlara mayınları döşeyelim T.C oldu, oy kullandı ev, iş, düzen kurdu, gitmezse bizim gibi vergi ödesin. Bakalım duruyorlar mı? yan gelip yatıyorlar misafirlik bitti” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BTP Darıca İlçe Başkanı Cevat Demircan’ın Gürcistan asıllı Türk vatandaşlarını hedef alan ayrımcı söylemlerine de tepki göstererek, "Bağımsız Türkiye Partisi Darıca İlçe Başkanı Cevdet Demircan'ın Türkiye'deki Gürcülere yönelik haddini aşan söylemlerine tepkisiz kalmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiyeli Gürcülerin ve komşumuz, akrabamız Gürcistan halkının kayıtsız şartsız yanındadır. Milli Mücadele döneminde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ilk destek veren olma şerefine nail olmuş Gürcüler, ülkemizin yüz akıdır. Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun bir üyesi olarak, Türk-Gürcü dostluğuna gölge düşürecek hiçbir söyleme sessiz kalmayacağım. Avukatlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ilgili şahsın nefret söylemleri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririm.” dedi.