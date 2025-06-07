CHP'li Gürer'in Acı Günü

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, annesinin vefat ettiğini duyurdu. Gece yarısından sonra yaşanan acı kaybı sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla açıkladı. Gürer, mesajında “Ana candır. Her ana gibi benim anacağımda bizler içinde özeldi ve ayrılacağım hiç düşünmediğim bir değerdi.” ifadelerini kullandı.

Annesinin kaybının kendisi için tarifsiz bir acı olduğunu belirten Gürer, "Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun." sözleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı.

Ana candır.Her ana gibi benim anacağımda bizler içinde özeldi ve ayrılacağım hiç düşünmediğim bir değerdi.Gece yarısından sonra onu kaybettik.

Boğazım düğümlendi.

Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti.

Mekanın cennet olsun.

Canım Anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde pic.twitter.com/pNdRKxO6hQ — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) June 7, 2025

Partililer, dostları ve takipçileri Gürer'e başsağlığı dileklerini iletirken, annesi için rahmet temennilerinde bulundu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Gürer, annesi Kadriye Gürer’in işlemlerinin Karacaahmet’te tamamlanmasının ardından memleketi Niğde’ye götürüleceğini bildirdi. Cenazenin, 8 Haziran 2025 Pazar günü, Niğde ili Bor ilçesi Paşa Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bor Acıgöl Mezarlığı’nda defnedileceğini duyurdu. Gürer, annesinin “bedenen veda edeceğini” belirterek sevenlerini son vedaya davet etti.

Annem Kadriye Gürer Karacaahmet’te işlemleri tamamlandıktan sonra Niğde hareket edeceğiz. 8 Haziran 2025 Pazar günü Niğde ili Bor İlçesi Paşa Cami öğle namazını müteakip Bor Acıgöl Mezarlığında bizlere bedenen veda edecek.

Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/6st2MECFT5 — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) June 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi