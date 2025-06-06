Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Telefonda Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e her platformda destek vermeye devam ettiğini vurgularken, Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ı başarılı hac organizasyonu dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Kurban Bayramı’nı da kutladı. Görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA