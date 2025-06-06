Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak, Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı personelinin bayramını kutladı.

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Kurban Bayramı’nın ilk gününde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya’daki Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda bayram namazını kıldıktan sonra Mehmetçikle bayramlaştı. Beraberindeki komuta kademesiyle birlikte tugayı ziyaret eden Güler, “Burada kahraman Mehmetçiğimizin, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için daima hazır olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı Kutlaması - Resim : 1

Törene telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını tebrik etti. Erdoğan, “Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda görevli kahraman askerlerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Vatan topraklarımızda, hudut boylarımızda ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan ordumuzun bayramını kutluyorum. 1048’de Pasinler’de, 1071’de Malazgirt’te yazdığımız destanlardan bugüne istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı Kutlaması - Resim : 2

Erdoğan, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın önemine vurgu yaparak, “Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle, her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, Gök Vatan’ın muhafazasında kilit rol üstleniyorsunuz. Türk Hava Kuvvetlerimize, 114’üncü kuruluş yıl dönümünde tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı Kutlaması - Resim : 3

Bakan Güler, Erdoğan’a hitaben “Emirlerinizi almak üzere hazırız Sayın Cumhurbaşkanım” diyerek sözü Cumhurbaşkanı’na bıraktı. Bayramlaşma töreni, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu yükselten anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.

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Kaynak: DHA

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