CHP’li Emre: 'Kırmızı bültenle aranan kişiye vatandaşlık verildi mi?'

İstanbul Milletvekili Yunus Emre İsveç basınında konu edinen; İsveç’te artan şiddet ve çatışma olaylarının merkezinde olduğu belirtilen “Kürt Tilkisi” olarak bilinen Rawa Majid ve suç şebekesi Foxtrot hakkında Türkiye’ye yönelik eleştirileri Meclis gündemine taşıdı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NA SORDU

Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği önergede, İsveç’te uyuşturucu ticaretine adı karışan Rawa Majid’in Türkiye’de olduğu ve hatta mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazandığı iddialarını sordu.

İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Son aylarda İsveç’te artan şiddet olaylarının merkezinde olduğu belirtilen ve “Kürt Tilkisi” olarak adlandırılan Rawa Majid ve suç örgütü Foxtrot hakkında Türkiye’ye yönelik eleştiriler İsveç basınından takip edilmektedir. İddialar son derece vahim ve ülkemiz kurumlarını töhmet altında bırakan haberleri içermektedir. Aynı haberlerde Majid’in “kırmızı bültenle arandığını” ve Türkiye’den iadesinin ya da yargılanmasının talep edildiği de belirtmektedir.

Ülkemiz medya organlarında da adı geçen “suç örgütü lideri Majid’in” Türk vatandaşı olduğu ve Türk vatandaşlığı başvurusunu da “Miran Othman” adıyla yaptığı ileri sürülmektedir. Bu kişinin Türkiye’de olduğu ve İsveç’in iade taleplerinin şahsın Türk vatandaşı olması nedeniyle reddedildiği de iddialar arasındadır.

Aynı haberlerde Majid’in 4 Ağustos 2022’de Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk incelemesi için duruşma açıldığı ancak şahsın kaçma şüphesi olmaması gerekçesiyle tahliye edildiği belirtilmektedir.

Son olarak ise İsveç medyası Majid hakkında İsveç makamlarının Türkiye’ye gönderdiği istihbarat bilgilerinin İsveç’te yakalanan suç çetesi mensuplarının cep telefonlarından çıktığını iddia etmektedir.

Bu bilgilerin İsveç’ten Türkiye’ye en üst düzeyde ve gizli bir şekilde teslim edildiği belirtilirken Türkiye’den bu bilgilerin sızdırılmış olması iddiaları İsveç’te büyük tepkilere neden olmuş görünmektedir.

Söz konusu iddiaların ülkemiz kurumlarına güveni zedeleyici sonuçlar doğuracağı göz önüne alınarak kamuoyuna aydınlatıcı bir açıklama yapılması ilgili kamu otoritesinin görevidir."

İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular:

1) Rawa Majid iddia edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıdır? Vatandaş olmadan önce kimlik/isim değiştirdiği iddiaları doğru mudur?

2) Rawa Majid hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkı kazanmıştır? İddia edildiği gibi mülk edinme yoluyla mı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur? Olduysa da hangi gayrimenkulü ne tutarla edinmiştir?

3) Rawa Majid hakkında İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı doğru mudur?

4) Rawa Majid Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken ülkemiz makamlarının kendisi hakkındaki kırmızı bültenden haberi var mıydı?

5) İsveç makamları hangi tarihte Rawa Majid’in iade edilmesi talebinde bulunmuştur?

6) Rawa Majid’in İsveç’e iade edilmemesinin sebebi nedir?

7) Rawa Majid’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadan önce uyuşturucu ticareti yaptığından ve Foxtrot adında bir suç şebekesi lideri olduğu doğru mudur? Bakanlık konu ile ilgili herhangi bir inceleme/soruşturma yapmış mıdır?

8) Rawa Majid’in hakkındaki iddialara rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkını kazanmasını nasıl açıklamaktasınız?

9) İsveç medyasında yer alan Foxtrot suç örgütü ve Rawa Majid hakkındaki istihbaratın Türk yetkililer tarafından suç örgütü üyelerine sızdırıldığı iddiaları doğru mudur?

10) Söz konusu istihbarat hangi tarihte hangi makamlarla paylaşılmıştır?

11) İddialar doğru ise suç örgütü hakkındaki istihbaratı sızdıranlar kişi/kişiler tespit edilmiş midir? Söz konusu kişi/kişiler hakkında yapılan iş/işlemler nelerdir?