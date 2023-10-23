CHP'li Deniz Demir'den iktidara 'genç intiharlar' eleştirisi: AKP'nin vadettiği tek şey kocaman bir karanlık

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki R.A, geçtiğimiz hafta kampüs yemekhanesinde yaşamına son verdi, kaldığı KYK yurdunun 5'inci katından atlayan üniversite öğrencisi S.N.R. yaşamını yitirdi.

Aynı üniversitenin bir başka öğrencisi Resul Alan da arkasında borçlarından söz ettiği bir mektup bırakarak intihar etmişti.

Genç intiharları hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Çok üzgününüz Eskişehir’de bir hafta içerisinde yaşanan ikinci intihar vakası. Gençlerimizi kaybediyoruz. Üniversite yemekhanesinde canına kıyan gencimizden sonra şimdi de KYK yurdunda bir canımızı kaybettik. Öncelikle yitirdiğimiz canlara Allahtan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşadığımız kayıpların tekrarlanmamasını temenni ediyorum” dedi.

CHP’li Demir intihar vakalarındaki artışa ve nedenlerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Artan işsizlik, ekonomik sorunlar ve her geçen gün artan umutsuzluk gençlerimizi intihara sürüklüyor. Hükümet yetkilileri ise sessizliği korumaya devam ediyor. Devletin görevi gençlerini, çocuklarını korumak ve onlara iyi bir gelecek hazırlamaktır. Ne yazık ki AKP hükümetinin gençlerimize vadettiği tek gelecek kocaman bir karanlık.

‘YANLIŞ EKONOMİK POLİTİKALAR ARTIK VATANDAŞIN CANINA KAST ETMİŞ DURUMDA’

Hükümet yetkilileri her gün televizyonlara çıkıp huzur ve refahın arttığından ekonominin büyüdüğünden bahsedip duruyor. Keşke durum anlatıldığı gibi olsaydı, lakin gerçekler çok farklı. Halk günden güne fakirleşirken vatandaşların psikolojik buhranları da gün geçtikçe artıyor. Özellikle gençlerimiz arasında yaşanan gelecek kaygısı ve kötü yaşam koşullarının getirdiği umutsuzluk onları bizden teker teker koparmakta. Kötü yönetim ve yanlış ekonomik politikalar artık vatandaşın canına kast etmiş durumda. Derin yoksulluk toplumun çok büyük bir kısmını esir almış durumda, bundan en fazla etkilenen kesimler arasında ise gençler geliyor. Gençlerimiz bizlere emanettir onlara güzel bir gelecek ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcudur. Hükümet yetkilileri artık kötü giden ekonomiyi ve ülkede artan psikolojik buhranı önlemek adına somut adımlar atmalıdır.”