CHP'li Deniz Demir moto kuryelerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı: Kurye zamanla, zaman Azrail ile yarışıyor!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, moto kuryelerin iş güvenliği ve istihdam sorunlarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

MOTO KURYELERİN ÜZERİNDEKİ BASKILAR KAZALARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Hizmet sektörü içerisinde kuryelerin ve özellikle moto kuryelerin sorunlarının günden güne arttığını kaydeden Demir, “ILO Ankara tarafından 2022 yılında teslimat sektöründe çalışan moto kuryeler üzerine yayınlanan araştırmada, kayıt dışılığın da yaygın olduğu bu meslekte çalışanların sayısının giderek arttığı görülmüştür. Özellikle çalışanların ve hizmetin puanlandırıldığı bazı platformlarda, siparişi götüren moto kuryeye yapılan olumsuz yorum ve düşük puanlamalar, işveren tarafından moto kuryelere daha hızlı olmaları konusundaki baskıyı artırmakta ve moto kuryelerin karıştığı trafik kazalarının önünü açmaktadır” dedi.

Sektördeki farklı istihdam şekilleri ve kayıt dışılığa dikkat çeken Ankara Milletvekili Deniz Demir şöyle konuştu:

KAYIT DIŞILIK BÜYÜK ORANLARDA

“Moto kuryelerin karıştığı kazalarda aşırı çalışma süreleri, dinlenme olanağından yoksunluk, kısa teslimat sürelerinin getirdiği hız baskısı, psiko-sosyal sorunlar, güvenlik ekipmanı eksikliği gibi faktörlerin de etkisi büyüktür. Sektörde yaşanan büyük orandaki kayıt dışılık nedeniyle kazalar iş kazası değil trafik kazası olarak kaydedilmektedir. Dolayısıyla, moto-kuryelerin yaşadıkları iş kazaları resmi rakamlara gerçekçi olarak yansımamaktadır.”

PLATFORMLAR DENETLENMELİ YASAL DÜZENLEMELERİN ÖNÜ AÇILMALI

CHP’li Demir araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı: “Özellikle kendi hesabına çalışan moto-kuryeler ve platformlar arasındaki sözleşmelerde moto-kuryeleri koruyucu düzenlemeler getirilmelidir. Moto-kuryelerin dinlenme başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için örgütlenmelerin ve yasal düzenlemelerin önü açılmalıdır.”

Deniz Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörde yaşanan sorunların boyutunun tam anlamıyla ortaya konulabilmesi, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar geliştirilebilmesi için sektörde çalışan moto-kurye sayıları, farklı çalışma statüleri ve kayıt dışılık gözetilerek sağlıklı biçimde belirlenmelidir. Bu sebeple moto kuryelerin sorunlarının araştırılması ve çözüm yolları üretilmesi elzemdir.”

Kaynak: Gerçek Gündem