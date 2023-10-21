AKP'den Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesine kınama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda Filistin’e destek açıklaması yapan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın İsviçre konserlerinin iptal edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Çelik, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığımı vurguladı.

Çelik, Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadığını aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem