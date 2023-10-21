CHP'li Bülbül'den Menzil'e bağlılık yemini eden ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne ve bakana tepki

CHP'li Süleyman Bülbül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'nun Menzil şeyhine bağlılığını ilan etmesine tepki gösterdi.

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CHP'li Bülbül'den Menzil'e bağlılık yemini eden ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne ve bakana tepki

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'nun Menzil şeyhine bağlılık yemini etmesine tepki gösterdi.

Sözcü'nün aktardığına göre Aydın'ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılık sözü verdiği yeminini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı ve herkesten bu yemini etmesini istedi.

Arıkoğlu, paylaşımı yanlışlıkla yaptığını ifade ederek, “Sosyal medya beceriksizliği diyelim inşallah” ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Arıkoğlu'nun bu ifadelerine tepki gösterdi.

"DERHAL İŞLEM BAŞLATILMALI"

CHP'li Bülbül, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek şöyle dedi:

"İktidarın eğitim politikalarının sonucu eğitim sistemi tarikat ve şeyh severlere teslim edildi. Geleceğimiz olan gençlerimizi bu zihniyetlere teslim etmeyeceğiz! Aydın Milli Eğitim İl Müdürü,MEB ne iş yapar? Bu kişi hakkında derhal işlem başlatılmalıdır."

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