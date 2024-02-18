CHP'li Bekaroğlu'ndan Özgür Özel'e, Turan Hançerli çağrısı: Hatadan dönün

Eski CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yeniden aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli için CHP lideri Özgür Özel'e seslendi.

CHP, Avcılar'da mevcut belediye başkanı Turan Hançerli yerine Utku Caner Çaykara'yı göstermişti ve bu parti içinden ve dışından çeşitli kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

Bekaroğlu bu konuda Özgür Özel'e "hatadan dönün" çağrısında bulundu.

Bekaroğlu sosyal medya adresinde yayınladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e Açık Mektup Sayın Genel Başkanım; Partimizin bugün yaptığı 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’nı izledim. Her şey çok güzeldi. Salon, tanıtım filmi, konuşmanız mükemmeldi. Sizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İzninizle size bir önemli eksikliği hatırlatmak istiyorum. Tabi niçin açık mektupla diye sorulabilir. Hemen cevap vereyim, açık mektupla çünkü bunun bir özeleştiri olmasını istiyorum.

Sayın Genel Başkanım; konuşmanızda her şey ve herkes vardı, engelliler hariç. Tamam, internet ortamında yayınlanan kitapta var ama bu ülkede mevcut olan 5 milyonu aşkın engelli bugünkü programda kendilerini bulamadılar; programın en önemli ve belki de tek eksiği buydu. Ne engellilerle ilgili tek bir cümleniz vardı ne de engelli bir aday. Oysa başarılarını anlattığınız belediye başkanlarımız yönettikleri il, ilçe ve beldeleri engelsiz şehir yapmak çok gayret etmişlerdi. Sayın Genel Başkanım; engelli belediye başkanımız da vardı. İstanbul Avcılar’ın CHP’li engelli Belediye Başkanı Turan Hançerli sadece Avcılar’ı engelsiz kent yapmakla kalmamıştı, ayrıca CHP’nin en başarılı belediye başkanlarından biriydi. Özellikle deprem dönüşümü konusunda Türkiye’de bir numaraydı.

Sanıyorum; siz ver herkes Turan Başkan’ı bu konuda aldığı uluslararası ödüllerden dolayı arayıp defalarca tebrik etmiştir. Sayın Başkanım; siz vicdanlı, adalet duygusu gelişmiş, Hak ve hakkaniyete inanan bir insansınız. Empati yapamamanız, daha çocukken iki kolunu omuzlarından kaybedip engelli olan Turan Hançerli’nin buralara nasıl geldiğini bilememeniz mümkün değil. Hançerli Başkan sadece iyi bir avukat değil, iyi bir yöneticidir. İyi bir sporcudur, boğazı defalarca yüzerek geçecek kadar iyi bir yüzücüdür. Dahası; engellilerin rehabilitasyonunda önemli katkılar sunan iyi bir terapisttir. Bir ruh sağlığı uzmanı olarak bizzat ben gördüm; Turan Hançerli’nin yanına gelen yakın zamanda bir kolu ve bir bacağını kaybedip engelli olan genç bir kadının görüşmeden çıkarken nasıl yüzü gülüyordu, nasıl umutla dolmuştu.

'HATADAN DÖNÜN'

Sayın Genel Başkanım; siz böyle bir insanın önünü keserek sadece engellileri değil vicdan sahibi herkesi incittiniz. Daha zaman var; yapmayın, lütfen bu büyük yanlıştan dönün. Tamam, bir atama yaptınız, ona nasıl anlatalım diyebilirsiniz. Arkadaşımız genç birisi, konunun hassasiyetini anlayacaktır. Belki de Turan Başkanın yanında bir dönem tecrübe kazanmayı kabul edecektir. Bu geri adım atmak değildir, öz eleştiridir, vahim bir hatayı düzeltmek, hakkı teslim etmektir. Bunu yaptığınızdan dolayı sizi kimse kınamaz, aksine herkes takdir eder, özellikle engelliler. Bu şekilde engelliler unutulmuşluk duygusundan kurtulurlar. Başarı dilekleri ve saygılarımla. Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu CHP 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili