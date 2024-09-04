CHP'li Başkanın Aracını Kurşunlamışlardı! 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına kurşun yağdıran 2 şüpheli tutuklandı.

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CHP'li Başkanın Aracını Kurşunlamışlardı! 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet'e konuşan Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada "Şüpheliler tutuklandı. Yargıya olan güvenimiz sonsuz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki otomobiline dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Kemalpaşa Belediyesi eski çalışanlarından E.Ç. (36) ile A.Y. (35), gözaltına alınmıştı.

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