YRP'den İstifa Eden Kasım Gülpınar'a Üç Partiden Teklif: Kararını Açıkladı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi'ne eleştiride bulunan Gülpınar, "Kerameti kendinde bilmesin" çıkışına sert tepki gösterip "Keramet aşağı keramet yukarı. Tamam keramet sizden olsun. Bu keramet niye sadece Urfa'da" dedi.

Üç partiden teklif aldığını açıklayan Gülpınar, yola bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Gülpınar, Habertürk'te istifa sürecini ve sonrasını şu sözlerle ifade etti:

"Sabah toplantıya geldim, bir baktım arkadaşımız gelmiş 'sahneye çıkacağım' diyor. Bu sefer biz bir kenara çekip hemşehrimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Aday tanıtım toplantısında bununla uğraşıyorum. 'Bu olmaz' deyip arabaya bindim. O gün bırakıyordum. Geri döndürdüler. Bir partide bir adayın başka adayı ikna etmesi benim görevim mi? Süreç başla başladı.

Bana tebligat yapılıyor, yerelden yapılıyor. 6 ilçede kongre kararı alınmış. Hayırlı olsun. Ben Urfa'da Refah Partisi'nin tek büyükşehir belediye başkanı olarak partim kongre kararı almışsa, hangi 6 ilçe ise, büyükşehir belediye başkanı en azından nezaketen sormaya gerek yok muydu? Ben de 'tamam' dedim.

Ben hiçbir pazarlığa girmem, bir şey talep de etmem. Kongre yapılırken birinin gelip de '6 ilçede kongre kararı aldık' diye tebligat gibi sunması, görüşümüzün alınması siyaset anlayışıma uygun değil.

3 PARTİDEN TEKLİF

İstifa ettikten sonra 3 ayrı partiden daha teklif geldi. O isimleri söylemem, o bizde kalsın, ileride belki kitap yazarız. Sonrasında sayın Altınöz'le görüşmedik. Zaman zaman AK Partili arkadaşlarımla görüşüyorum. Dostluğumuz devam ediyor.

Açıkçası ne AK Parti'den teklif geldi ne benden gitti. Urfalı bir arkadaşımız aracı oldu. Bizim belediye olarak Bakanlığa gidip dosyalarımızı sunarız. Bu görüşmede böyle bir şey söz konusu oldu. 'Hiçbir şey diyemem, halk ne diyorsa odur' dedim. Halkın onayı olmadan kendi başıma bir şey yaparsam orada bana gelecek leke, beni zedeleyecek argümanlar benim için önemlidir.

AK Parti'de olsaydım daha fazla oy alırdım diye düşünüyorum.

KARARINI AÇIKLADI

Benim için Urfa siyaseti bitti. Hiçbir yere geçmeyi düşünmüyorum. Halk bağımsız olmamdan memnun."