CHP'li Başevirgen'den 'İkramiye' Tepkisi: 'Emeklinin Torunlarına Harçlık Vermesi Hayal Oldu'

CHP'li Bekir Başevirgen, AKP’nin bayram ikramiyesi konusunda yaptığı düzenlemeyi eleştirerek, 4 bin liralık artışın emeklilerin durumunu iyileştirmeyeceğini belirtti. Başevirgen, “Emeklinin bayram ikramiyesi, 2018’de asgari ücretin yüzde 62.5’i kadar iken, 2025’te asgari ücretin sadece yüzde 18’i seviyesine düştü. Emeklilerin bayramda torunlarına harçlık vermesi, memleketine gitmesi ve ikramlık alması artık bir hayal haline geldi.” dedi.

Başevirgen, AKP’nin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarma teklifinin emeklilerin yükünü hafifletmeyeceğini vurgulayarak, ekonomik kriz ve enflasyonun emekliler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti. Başevirgen, "Saray, sadece ocak ayında yaptığı harcamalarla emeklilerin bayram ikramiyesini çoktan aşmış durumda," ifadelerini kullandı.

"BAKLAVANIN KİLOSU EN AZ 550 LİRA"

Bekir Başevirgen, Ramazan ayına yoksullukla giren emeklilerin, 4 bin liralık bayram ikramiyesiyle bayramda ne torunlarına harçlık verebileceğini ne de ikramlık alabileceğini ifade etti. “En düşük baklavanın kilogram fiyatı 550 lirayı bulmuşken, emeklinin bayramı geçirebilmesi, artık açlıkla mücadeleye dönüşmüş durumda,” diyen Başevirgen, hükümete çağrıda bulunarak, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarına yükseltilmesini talep etti.