Bakan Göktaş'tan ABD'de Dikkat Çeken Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı kapsamında New York’ta dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Göktaş 46 yıl önce ABD’ye yerleşen Türk aileyi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek nasıl olduklarına dair sohbet etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Bakan Göktaş'tan ABD'de Dikkat Çeken Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil etti. New York’ta resmi programa katılan Bakan Göktaş, 46 yıl önce ABD’ye yerleşen Karakaş Ailesi’ni de ziyaret etti.

Mehmet Karakaş ve ailesinin Queens bölgesinde yaşadığı eve sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Göktaş, aileyle birlikte iftar sonrasında vakit geçirdi.

Ev sahibi Karakaş, 46 yıldır ABD’de eşi, çocukları ve torunları ile nasıl zaman geçirdiklerini, yaşam şartlarını anlattı.

Bakan Göktaş'tan ABD'de Dikkat Çeken Ziyaret - Resim : 1

'TÜRKİYE İLE GURUR DUYUYORUZ'

Karakaş, Bakan Göktaş’a şunları anlattı: Burada Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı ve sizleri başımızdan eksik etmesin.

Besi Karakaş ise “Sizi hep televizyonda görüyorduk, evimizde ağırlamak bize büyük bir sürpriz oldu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

'MUTLULUK DUYDUM'

Bakan Göktaş ise Karakaş Ailesi’nin teşekkürlerine şöyle karşılık verdi: Kendimizi ailemizin yanında hissettik. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum.

Kaynak: Haber Merkezi

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