Parti Kuracağını Açıklamıştı: CHP'den İlk 'Gürsel Tekin' Yorumu

CHP kurmayları, parti kuracağını açıklayan eski genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin hakkında ilk kez yorum yaptı. Kurmaylar, "Öyle uygun görmüşse canı sağ olsun. Hiçbir muhalefet partisine muhalefet etmeyeceğiz" diyerek tek sorunun iktidar olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Parti Kuracağını Açıklamıştı: CHP'den İlk 'Gürsel Tekin' Yorumu

Türkiye'de henüz kesinleşmiş erken bir seçim olmamasına rağmen muhalefetten bu yönde gelen çağrıların devam etmesi ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayını parti içinde yapılacak oylamayla belirleme kararı ile, ülkede seçim havası yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu, 23 Mart’ta düzenlenecek ön seçime ilişkin CHP kurmaylarından da değerlendirmeler geldi.

'ÜÇ STRATEJİ VAR'

Parti kurmayları, AKP'nin anketlerde düzenli olarak ikinci parti çıktığını, CHP'nin iktidara yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını belirterek "Üç stratejisi var: CHP’yi itibarsızlaştırmak, toplumu sindirmek ve rakibini ortadan kaldırmak. Birincisi için kayyumlar atıyor, davalar açıyor, belediye başkanlarına operasyonlar düzenliyor. İkinicisi için TÜSİAD Başkanı'nı, Ayşe Barım’ı, gazetecileri, yazarları içeri alıyor. Topluma diyor ki ‘Benim aleyhimde konuşamazsın. Ben, seni konuşturmam.’ Üçüncüsü için ‘Ben İmamoğlu ile yarışamam, ondan kurtulacağım’ diyor. Yıldırmaya çalışıyor, dosyalarla ayarını bozmaya çalışıyor. Son koz olarak da siyasi yasakla tablonun dışına çıkarmaya çalışıyor" diye konuştu.

Parti Kuracağını Açıklamıştı: CHP'den İlk 'Gürsel Tekin' Yorumu - Resim : 1

ÜYELERE HER İLDE OY HAKKI

Ön seçimde üyelerin kayıtlı oldukları il dışında istediği ilde oy kullanabileceğini vurgulayan kurmaylar, “İnsanlara ekonomik olarak yara açmak istemiyoruz. İlgili ilçe başkanlığına giderek ‘Oyumu burada kullanacağım’ derse istediği ilde kullanabilecek. Listeler ona göre tanzim edilecek” dedi. Partinin üye sayısının 1 milyon 744 bin 588’e ulaştığı belirtilirken, 1 milyonun üzerinde bir katılım oranının yakalanmasının beklendiği ifade edildi.

Parti Kuracağını Açıklamıştı: CHP'den İlk 'Gürsel Tekin' Yorumu - Resim : 2

'MUHALEFET DEĞİL İKTİDAR PROBLEMİ VAR'

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in parti kuracağına ilişkin fikirleri sorulan parti kurmayları, "Öyle uygun görmüşse canı sağ olsun. Hiçbir muhalefet partisine muhalefet etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye’nin muhalefet problemi yok. Türkiye’nin bir iktidar problemi var. AKP’nin sorun çözme potansiyeli bitmiş durumda. Sorunun kendisi AKP" ifadelerini kullandı.

Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu?Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu?Siyaset
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri DeğiştirebilirSon Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri DeğiştirebilirGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Gürsel Tekin AKP
Son Güncelleme:
Son Anket: CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor? Yavaş mı, İmamoğlu mu? CHP Seçmeni Kimi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Görmek İstiyor?
Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Kabine Toplantısı Sona Erdi Kabine Toplantısı Sona Erdi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek
Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar… Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar…