Eskişehir'in Yıllardır Bitirilemeyen Yol Projeleri Meclis Gündeminde

Eskişehir’in ilçe yollarının durumu ve Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak Hattı’nın ne zaman bitirileceği Meclis gündemine getirilerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soruldu.

CHP Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan, ilçe bağlantı yollarına ayrılan ödeneklerle ilgili dikkat çeken bilgiler verirken, bu yolların yıllardır bitirilmediğini vurguladı. Ödeneklerin yetersiz kaldığını belirten Arslan, “Söz konusu ilçe bağlantı yolları yatırım programına alınmasına rağmen yıllara sari ayrılan ödeneklerin yetersizlikleri nedeniyle tamamlanamamış ve yıllar içinde çok sayıda yaşanan kazalar sonucunda onlarca insanımız yaşamlarını yitirmiş, çok ciddi maddi hasarlı kazalara sebebiyet verilmiştir” dedi.

Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak Hattı’na ilişkin 2025 yılı için toplam maliyet tutarının sadece yüzde 27,29’unun ayrıldığına dikkat çeken Arslan, “Diğer yandan TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına 2020 yılında alınan ve 5 yıldır bitirilemeyen “Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak hattı Yapımı işinin toplam proje maliyetinin 1 milyar 465 milyon 688 bin TL, 2024 yılı sonu itibariyle kümülatif olarak 5 yılda hiçbir harcama yapılmadığı, 2025 yılı için ayrılan ödeneğin 400 milyon TL olduğu, ayrılan ödeneğin ise proje toplam maliyet tutarının sadece yüzde 27,29’u kadar olduğu saptanmıştır” diye konuştu.

Arslan, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“-Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 8 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

-Eskişehir-Sarıcakaya-Nallıhan yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 5 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

-Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 6 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

-Eskişehir-Seyitgazi-Kırka Geçişi dahil yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 3 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

-Hasanbey iltisak hattının 2024 yılı yatırım programında 293 milyon 367 bin 259 TL olarak öngörülen proje toplam maliyet tutarının 2024 yılına göre yüzde 399,61 oranında bir artışla 1 milyar 465 milyon 688 bin TL’ye yükseltilmesinin sebebi nedir?

-Bu projenin tamamlanabilmesi için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 5 yıldır bitirilemeyen hattın ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?”

Kaynak: Haber Merkezi