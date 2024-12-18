CHP'li Altay'dan AKP'ye 'Bütçe' Eleştirisi: 'Kibir ve Çöküş Dönemindesiniz'

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseliyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3. maddesine ilişkin partisi adına söz aldı. Bütçeyi 'çürüme, yozlaşma ve devrilme bütçesi' olarak tanımlayan Altay, 3 döneme ayırdığı 22 yıllık AKP iktidarını eleştirdi.

Altay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeniden değerlemeler, harçlara, pullara devlet diyor ki ‘Pamuk eller cebe, herkesten yüzde 45.’ Asgari ücret belki yüzde 30, en düşük emekli maaşı, memur maaşı, emekli memur maaşı yüzde 13. Sonra da Sayın Erdoğan diyor ki ‘Benim için desinler ki ‘Merhametli adamdı.’’ Sende merhamet yok ki neden desinler, boşuna Allah’ı meşgul etme, demezler.

"VEBALİN SORUMLUSU HÜKÜMET DEĞİL, MECLİS’TİR"

Bütçe yüzleşmedir, hesaplaşmadır. Bu bütçeyle sizin milletle helalleşmeniz mümkün değil. Bu bütçe, bir çürüme bütçesi, yozlaşma bütçesi, devrilme bütçesi. Bütçenin ahlaki, siyasi, hukuki vebali vardır. Bu bütçe, bütün bu ahlak, siyaset ve hukuk normları bakımından karşılık bulmayan bir bütçedir. Bu bütçeden ne hükümete ne millete fayda çıkar. Vebal Meclis’indir. Ahlaki, siyasi, hukuki vebalin sorumlusu hükümet değil, Yüce Meclis’tir. Yasama, yürütmenin vesayetinde olamaz. Yürütme, yasamadan ister; yasama vereceğini verir ve sonra denetler. Nerede denetim, yok. Yasama organı üyeleri, yürütme organına, onu oluşturan partilere aidiyet, sadakat duyabilirler ama yasama, yürütmenin vesayetine girmez, yürütmeye tabii bir yasamaya yasama denemez.

KAYYIM TEPKİSİ

Demokraside, adalette, ekonomide denge yok. AK Parti dönemini, çok övündüğünüz dönemi üç döneme ayırırım. İlk dönemi, 2002-2008 dönemidir. Makul bir dönemdir, iyi şeyler yapılmıştır. Kuvvetler ayrılığı, parlamentoda iki parti, çok güçlü bir muhalefet vardı. Her şeye rağmen devleti yeni öğrenen AK Parti, kamuya ve devlet adabına kısmen saygılıydı. 2008-2018 döneminiz, çürüme ve yozlaşma döneminizdir. 2008’de değiştiniz. Bir döneminiz daha var, bu çürümeden de fena. 2018’den bugüne kadar olan dönem. O dönemin adı da kibir ve çöküş dönemi.

FETÖ’yle yollarınızı ayırdınız ama onların pis yöntemlerini kullanmakta hiç tereddüt etmediniz. Gizli tanıklar icat ederek belediyelere kayyum atadınız. 17-25’in yıl dönümü, hala bu para sıfırlama işleri devam ediyor mu? Bir sürü yolsuzluk iddiası ortaya koyuyoruz, bir taneniz de ‘Yok kardeşim böyle bir şey’ diyemiyor. Kibir ve çöküş döneminizde 2019 ilk bütçenizdir. 960 milyar TL’ydi. 4 yıl geçti, 14 trilyon... Parayı pul ettiniz ve hala gelip burada caka satabiliyorsunuz."

TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan, Danışma Kurulu'nun önerisi üzerine 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 3. maddesinin oylanması ve kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nu saat 11.00'de tekrar toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: ANKA