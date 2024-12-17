Bütçe Sürecinde İlk Kez Meclis'te... Babacan Muhalefet Kulisinde Vekillere Tatlı Ismarladı

Meclis'te bütçe maratonu devam ederken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Bütçe sürecinde ilk defa Meclis'e gelen Babacan kulisleri ziyaret etti, çeşitli siyasi parti partilerden milletvekilleri ile selamlaştı. Babacan Meclis ziyareti esnasında milletvekili arkadaşlarına muhalefet kulisinde tatlı ısmarladı.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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Bütçe Sürecinde İlk Kez Meclis'te... Babacan Muhalefet Kulisinde Vekillere Tatlı Ismarladı

TBMM Genel Kurulda 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bütçe sürecinde ilk defa bugün TBMM'yi ziyaret etti.

Bütçe Sürecinde İlk Kez Meclis'te... Babacan Muhalefet Kulisinde Vekillere Tatlı Ismarladı - Resim : 1

VEKİLLERLE SELAMLAŞTI

Babacan çeşitli siyasi parti partilerden milletvekilleri ile selamlaşırken, muhalefet kulisinde gören DEM Parti, Saadet Partisi, MHP ve CHP milletvekilleri ile kısa sohbetler yaptı.

Bütçe Sürecinde İlk Kez Meclis'te... Babacan Muhalefet Kulisinde Vekillere Tatlı Ismarladı - Resim : 2

Babacan ardından muhalefet kulisinde partisinin milletvekillerine tatlı ve çay ısmarladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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