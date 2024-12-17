Bütçe Sürecinde İlk Kez Meclis'te... Babacan Muhalefet Kulisinde Vekillere Tatlı Ismarladı

TBMM Genel Kurulda 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bütçe sürecinde ilk defa bugün TBMM'yi ziyaret etti.

VEKİLLERLE SELAMLAŞTI

Babacan çeşitli siyasi parti partilerden milletvekilleri ile selamlaşırken, muhalefet kulisinde gören DEM Parti, Saadet Partisi, MHP ve CHP milletvekilleri ile kısa sohbetler yaptı.

Babacan ardından muhalefet kulisinde partisinin milletvekillerine tatlı ve çay ısmarladı.

Kaynak: Haber Merkezi