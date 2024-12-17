CHP'de İstifa Depremi: Topluca AKP'ye Geçtiler

CHP Kırşehir İl ve Kadın Kolları üyesi 12 kişi partilerinden istifa ederek AKP’ye üye oldu.

CHP'den istifa ederek AKP’ye geçen Derya Durmuş, Fırat Durmuş, Arife Durmuş, Zeynep Kutluca, Leman Pınar, Döne Uçar, Sedef Uçar, Yeter Şen, Nuriye Aytemir, Hülya Topcuoğlu, İsmail Uçar, Muhammed Uçar için AKP Kırşehir İl Başkanlığında rozet töreni düzenlendi.

'DAHA GÜÇLÜ YARINLARIN ADI'

AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, "AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor. Daha güçlü yarınların adı, dün olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor. CHP Kadın Kolları örgütünden istifa edip, AK Parti"ye geçen Sn.Derya Durmuş ve CHP Kadın Kolları il örgütü üyelerine, AK Parti ailemize hoşgeldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA